Referendum Giustizia, il M5S intensifica la campagna del No: le iniziative nell'Empolese Valdelsa

Politica e Opinioni Empolese Valdelsa
(foto gonews.it)

La campagna referendaria entra nella fase decisiva e il Movimento 5 Stelle intensifica la mobilitazione sui territori

La campagna referendaria entra nella fase decisiva e il Movimento 5 Stelle intensifica la mobilitazione sui territori.

“In gioco c’è un tema fondamentale per la nostra democrazia, l’autonomia e l’indipendenza della magistratura - hanno dichiarato i rappresentanti del M5S Empolese Valdelsa - . Se qualcuno pensa di poter sottomettere la giustizia al potere politico, la risposta è NO. Siamo fermamente convinti di dover difendere l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza privilegi né sconti per i potenti”.

I pentastellati, ribadendo che continuano ad essere ancora in piazza con i propri banchetti informativi, per confrontarsi con i cittadini, fornire chiarimenti e rispondere alle domande sul referendum, hanno ricordato il calendario dei prossimi appuntamenti nel comprensorio:

11 marzo – mercato di Certaldo;

12 marzo – mercato di Empoli;

14 marzo – mattina mercato di Castello, pomeriggio centro di Empoli;

19 marzo – mercato di Empoli.

Presso i banchetti saranno inoltre disponibili le indicazioni per il voto dei fuori sede, perché chi studia o lavora lontano dal proprio Comune di residenza potrà votare, senza il rientro, registrandosi come rappresentante di lista, secondo le modalità previste.

“Difendere la democrazia – hanno concluso - significa partecipare e per questo aspettiamo i cittadini ai nostri banchetti per informarli, confrontarci e far sentire la propria voce”.

