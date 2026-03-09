Screening oncologici: al via l’Open Day al centro socio sanitario R. Giovannini di Prato

A partire da martedì 10 marzo e fino al mese di dicembre (con esclusione di agosto), si terrà a Prato un Open Day mensile dedicato agli screening oncologici, organizzato in collaborazione con la Fondazione Sandro Pitigliani.

L’iniziativa prevede l’attivazione di un punto informativo tutti i secondi martedì del mese, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, presso il CSS R. Giovannini – Ingresso B, Via Cavour 118, Prato. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere la partecipazione ai programmi di screening oncologici e offrire ai cittadini l’opportunità di verificare la propria posizione rispetto ai percorsi di prevenzione attivi.

Durante la mattinata saranno presenti operatori dedicati che forniranno informazioni, controlleranno la posizione screening degli utenti e, quando possibile, aiuteranno a programmare direttamente l’appuntamento per gli esami previsti.

Si ricorda che i programmi di prevenzione oncologica comprendono lo screening cervicale, che prevede il Pap test per le donne tra i 25 e i 29 anni e l’HPV test per la fascia di età compresa tra i 30 e i 64 anni; lo screening mammografico rivolto alle donne tra i 45 e i 74 anni e lo screening del colon-retto, destinato a uomini e donne tra i 50 e i 70 anni attraverso il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci.

La prevenzione è importante, trova il tempo! Gli screening rappresentano uno degli strumenti più efficaci di prevenzione, perché permettono la diagnosi precoce dei tumori.

Fonte: Ausl Toscana Centro