Servizio Civile Universale: al via le candidature a Empoli, 8 posti disponibili

Apre ufficialmente il bando per la selezione di operatori volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Universale presso il Comune di Empoli. Per l’anno 2026, l'amministrazione comunale mette a disposizione 8 posizioni rivolte ai giovani che desiderano vivere un’esperienza di crescita civile e professionale.

Il coordinamento è a opera del Comune di Santa Croce sull’Arno, che aggrega i comuni del Valdarno Inferiore e l'area Empolese.

SEDI E ATTIVITÀ - I volontari selezionati saranno assegnati a uffici strategici per la vita della comunità, suddivisi in due filoni progettuali:

Area Cultura e Memoria (3 volontari)

- Biblioteca Comunale 'Renato Fucini': 2 posti per attività di supporto ai servizi bibliotecari e digitali.

- Archivio Comunale: 1 posto per la cura e la valorizzazione del patrimonio documentale.

Servizi al Cittadino e Territorio (5 volontari):

- Palazzo Comunale (Via G. del Papa): 2 posti presso i servizi generali e 1 posto presso il Settore Politiche Territoriali.

- Ufficio Anagrafe (Piazza del Popolo): 1 posto per il supporto ai servizi demografici.

- Ufficio Scuola: 1 posto dedicato all'accessibilità dei servizi pubblici.

CONDIZIONI E COMPENSO - Il Servizio Civile offre ai giovani un percorso di 12 mesi con un impegno di 25 ore settimanali.Ai volontari spetta:

- Un assegno mensile di 519,47 euro

- La riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici.

- Crediti formativi e competenze certificate spendibili nel mondo del lavoro.

COME PRESENTARE DOMANDA - Possono presentare domanda i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. La candidatura deve essere inviata esclusivamente online tramite piattaforma ministeriale (necessario possesso di SPID) entro e non oltre le ore 14 dell’8 aprile 2026.

INFO E SUPPORTO - Per assistenza nella presentazione della domanda o ulteriori dettagli sui progetti:

- Telefono: 0571 389974

- Email: serviziocivile@comune.santacroce.pi.it

- Web: www.comune.santacroce.pi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa