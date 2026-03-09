Servizio Civile Universale: al via le candidature a Empoli, 8 posti disponibili

Iscrizioni aperte fino all'8 aprile 2026. Un'occasione per un'esperienza di crescita civile e professionale
Apre ufficialmente il bando per la selezione di operatori volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Universale presso il Comune di Empoli. Per l’anno 2026, l'amministrazione comunale mette a disposizione 8 posizioni rivolte ai giovani che desiderano vivere un’esperienza di crescita civile e professionale.
Il coordinamento è a opera del Comune di Santa Croce sull’Arno, che aggrega i comuni del Valdarno Inferiore e l'area Empolese.
SEDI E ATTIVITÀ - I volontari selezionati saranno assegnati a uffici strategici per la vita della comunità, suddivisi in due filoni progettuali:
Area Cultura e Memoria (3 volontari)
- Biblioteca Comunale 'Renato Fucini': 2 posti per attività di supporto ai servizi bibliotecari e digitali.
- Archivio Comunale: 1 posto per la cura e la valorizzazione del patrimonio documentale.
Servizi al Cittadino e Territorio (5 volontari):
- Palazzo Comunale (Via G. del Papa): 2 posti presso i servizi generali e 1 posto presso il Settore Politiche Territoriali.
- Ufficio Anagrafe (Piazza del Popolo): 1 posto per il supporto ai servizi demografici.
- Ufficio Scuola: 1 posto dedicato all'accessibilità dei servizi pubblici.
CONDIZIONI E COMPENSO - Il Servizio Civile offre ai giovani un percorso di 12 mesi con un impegno di 25 ore settimanali.Ai volontari spetta:
- Un assegno mensile di 519,47 euro
- La riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici.
- Crediti formativi e competenze certificate spendibili nel mondo del lavoro.
COME PRESENTARE DOMANDA - Possono presentare domanda i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. La candidatura deve essere inviata esclusivamente online tramite piattaforma ministeriale (necessario possesso di SPID) entro e non oltre le ore 14 dell’8 aprile 2026.
INFO E SUPPORTO - Per assistenza nella presentazione della domanda o ulteriori dettagli sui progetti:
- Telefono: 0571 389974
- Email: serviziocivile@comune.santacroce.pi.it
- Web: www.comune.santacroce.pi.it
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
