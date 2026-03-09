Sp 99 Rosia: Accordo tra Provincia, Comune e GSK per sicurezza e viabilità vicino allo stabilimento

Un protocollo d’Intesa finalizzato alla messa in sicurezza e al potenziamento del tratto della Strada Provinciale S.P. 99 in prossimità dell’accesso al sito produttivo GSK di Rosia, nel territorio comunale di Sovicille. E’ quanto sottoscritto nei giorni scorsi da Provincia di Siena, Comune di Sovicille e GlaxoSmithKline Vaccines S.r.l.

Il documento rappresenta una fattiva collaborazione tra enti pubblici e realtà industriale per migliorare la sicurezza stradale, ridurre la congestione del traffico e garantire una viabilità più efficiente e sostenibile in un’area strategica per l’economia del territorio senese.

La Sp 99, nel tratto vicino allo stabilimento GSK di Rosia, è interessata da elevati flussi veicolari, inclusi mezzi pesanti, prevalentemente legati agli ingressi e uscite dal sito produttivo. Una situazione che genera disagi per i lavoratori, i residenti delle zone limitrofe e gli utenti della strada, con un potenziale incremento anche del rischio di incidenti. Il protocollo d’Intesa definisce così una strategia condivisa per analizzare le criticità attuali della viabilità, progettare interventi migliorativi (ampliamento corsie, nuovi svincoli, rotonde, segnaletica adeguata), coordinare le procedure amministrative, tecniche e autorizzative necessarie; realizzare le opere pubbliche con GSK che si impegna a curare e sostenere i costi di progettazione ed esecuzione dei lavori.

La Provincia di Siena si impegna a inserire l’intervento negli strumenti di programmazione (DUP e Piano Triennale Opere Pubbliche), a promuovere la conferenza dei servizi, a gestire le procedure espropriative (se necessarie) e a prendere in carico il nuovo tracciato al termine dei lavori, curandone le successive manutenzioni. Il Comune di Sovicille garantirà la coerenza urbanistica del progetto, supporterà le fasi valutative e gestirà la regolamentazione del traffico nelle aree limitrofe (inclusa la S.P. 37 e il centro di Rosia) durante il cantiere. GSK, da parte sua, si occuperà della redazione della relazione sui flussi di traffico, del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP), della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, dell’affidamento ed esecuzione dei lavori, oltre a trasferire le risorse necessarie per le attività di controllo e verifica previste dalla normativa. È stato istituito un gruppo tecnico di coordinamento, presieduto dalla Provincia di Siena e composto da un rappresentante per ciascun firmatario, con il compito di monitorare tutte le fasi progettuali e realizzative.

“Questo protocollo rappresenta un esempio positivo di sinergia tra istituzioni pubbliche e impresa privata per il bene del territorio. GSK è una realtà industriale di primaria importanza per l’intera provincia di Siena, con posti di lavoro e un ruolo strategico nel settore biofarmaceutico globale. Migliorare la sicurezza e la fluidità della viabilità di accesso al sito di Rosia significa tutelare non solo i lavoratori ma anche i cittadini e l’intera comunità, riducendo al tempo stesso l’impatto del traffico pesante. Ringrazio il Sindaco Gugliotti e GSK per la collaborazione fattiva” sottolinea la Presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti.

“Accogliamo con soddisfazione la sottoscrizione del protocollo d’Intesa con la Provincia di Siena e il Comune di Sovicille – commenta Andrea D’Amato, responsabile del sito GSK di Rosia - Si tratta di un passo concreto e condiviso per mettere in sicurezza e migliorare il tratto della Sp 99 che serve l’ingresso del sito GSK di Rosia, con benefici immediati per la sicurezza stradale, la fluidità del traffico e la qualità della vita dei nostri collaboratori e dei residenti nelle aree limitrofe. Confermiamo il nostro impegno a collaborare attivamente alle fasi di progettazione e, previa approvazione degli organi competenti e il completamento delle necessarie autorizzazioni, a sostenere gli oneri per la realizzazione degli interventi. Parallelamente, stiamo avviando lavori di miglioramento della viabilità interna al sito per garantire un flusso più efficiente e sicuro dei veicoli anche all’interno delle aree private dello stabilimento. Ringraziamo Provincia e Comune di Sovicille per il lavoro congiunto e ribadiamo la nostra disponibilità a proseguire il confronto per tradurre quanto concordato in azioni efficaci e tempestive a beneficio del territorio e della comunità locale”.

“La firma di questo protocollo concretizza un impegno condiviso per risolvere una problematica sentito dalla nostra comunità – dichiara il Sindaco di Sovicille Giuseppe Gugliotti. - La Sp 99 rappresenta un’arteria cruciale per il nostro territorio, soprattutto in prossimità dello stabilimento GSK di Rosia, polo industriale fondamentale per l’occupazione e lo sviluppo economico locale. Grazie alla collaborazione con la Provincia di Siena e con GSK, potremo finalmente intervenire in modo strutturale per aumentare la sicurezza, fluidificare il traffico e mitigare i disagi per residenti, pendolari e lavoratori. Questo accordo è la dimostrazione che, quando istituzioni e imprese private lavorano insieme con visione comune, si possono ottenere risultati tangibili a beneficio di tutti”.

Il protocollo resterà in vigore fino al completamento di tutti gli impegni assunti.

Fonte: Provincia di Siena

