Stella Maris, a San Miniato la tribute band 'Battito Battiato' per l'Ospedale dei bambini e ragazzi

Una serata di grande musica con la tribute band “Battito Battiato” per sostenere la costruzione del Nuovo Ospedale dei bambini e dei ragazzi in costruzione a Cisanello. Andrà in scena il 21 marzo alle ore 21.15 presso l'Auditorium Crédit Agricole di piazza Bonaparte a San Miniato: un omaggio al Maestro siciliano e l’occasione per contribuire alla costruzione della nuova Stella Maris. “Battito Battiato - Omaggio a Franco Battiato” è un progetto che si propone di ricreare le mitiche e mistiche atmosfere del grande cantautore e la tribute band in questi mesi sta portando l’evento in giro per l’Italia.

La missione solidale. La tappa a San Miniato si arricchisce di un significato ulteriore con la missione solidale lanciata dall’IRCCS Fondazione Stella Maris alla quale ognuno può prendere parte: il nuovo ospedale Nuovo Ospedale dei bambini e dei ragazzi in costruzione a Pisa, con i suoi 12mila metri quadri di superficie edificata, diventerà la nuova sede per garantire le migliori cure ai piccoli pazienti che hanno bisogno di diagnosi, assistenza, trattamento e riabilitazione per patologie neuropsichiatriche.

Come prenotarsi. L’ingresso è su prenotazione con offerta minima consigliata di 20 euro. Prenotazioni su questo form: https://forms.gle/CqdMKjRV8C4N3K5q7 o scrivendo a comunicazione@fsm.unipi.it.

L’evento è stato patrocinato da Comune di San Miniato, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Fondazione Istituto Dramma Popolare San Miniato, Diocesi di San Miniato, Rotary Club San Miniato e Rotaract Club San Miniato. La sala è stata gentilmente concessa da Credit Agricole Italia.

Fonte: Ufficio Stampa