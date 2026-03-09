Successo per 'Special Woman in job' all'InformaGiovani di Fucecchio

Un evento molto partecipato si è tenuto questa mattina, 9 marzo, al servizio InformaGiovani del Comune di Fucecchio nell’ambito delle iniziative dedicate alla giornata internazionale dei diritti della donna. L’evento è stato realizzato in collaborazione con l’agenzia empolese di Alleanza Assicurazioni.

Dopo l’introduzione agli argomenti dell’Assessora alle Pari Opportunità, gli interventi della dott.ssa Marina Mazzanti, ispettrice del settore Formazione e Sviluppo di Alleanza Assicurazioni, e delle operatrici dell’azienda, hanno dimostrato quanto sia importante la rete femminile che viene costituita all’interno di un contesto lavorativo per sostenere la crescita professionale e al tempo stesso lo sviluppo personale delle proprie dipendenti.

Partendo da un’analisi sull’occupazione femminile, sono state affrontate varie tematiche legate al gap di genere sul lavoro, sulla retribuzione, sull’informazione finanziaria, sulle difficoltà che le donne ancora oggi devono affrontare per abbattere gli stereotipi culturali nei quali ancora siamo immersi, spesso in modo inconsapevole.

La tematica del lavoro e dell’autonomia finanziaria è poi strettamente correlata alla violenza di genere e alla fatica che tante donne devono affrontare per uscire da contesti oppressivi e violenti, spesso da sole, senza il supporto di familiari o di amici, proprio per il contesto culturale che ancora oggi continua a vedere la donna accomodante e accondiscendente come un modello da seguire. Ma chi sviluppa la determinazione di uscirne lo può fare, grazie alle reti di sostegno che sempre più si stanno sviluppando in ambito sociale come nel lavoro. E il femminile è proprio questo, non lasciare indietro nessuno.

Il personale dell’InformaGiovani e l’amministrazione comunale ringraziano la dott.ssa Mazzanti e la rete delle operatrici di Alleanza Assicurazioni per l’opportunità offerta alla cittadinanza, per le testimonianze riportate e per il loro impegno nel lavoro con le donne.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

