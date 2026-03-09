Torna la Festa del Cioccolato: dolcezze, prodotti tipici e artigianato nel centro di Cascina

Cioccolata fondente

L’appuntamento è per sabato 14 e domenica 15 marzo in Corso G. Matteotti, per un weekend ricco di gusto, tradizione e convivialità

Cascina si prepara ad accogliere un fine settimana all’insegna della dolcezza. Sabato 14 e domenica 15 marzo, in Corso G. Matteotti, torna la Festa del Cioccolato e delle Dolci Delizie, l’evento dedicato ai sapori artigianali, ai prodotti tipici e all’artigianato di qualità.

L’iniziativa è organizzata da Confesercenti Area Valdera–Cuoio con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Cascina e, in particolare, dell’assessora al commercio Bice Del Giudice.

«Siamo felici di poter proporre nuovamente questo appuntamento – commenta il responsabile d’area Claudio Del Sarto –. L’iniziativa era stata inizialmente programmata per il mese di gennaio, ma è stata posticipata a causa del maltempo. Adesso siamo pronti ad accogliere visitatori e famiglie che avranno voglia di trascorrere qualche ora nel centro di Cascina, gustando ottimi prodotti artigianali e specialità dolciarie».

Tra le bancarelle sarà possibile trovare cioccolato artigianale, dolci tipici, specialità gastronomiche e creazioni di artigianato, in un’atmosfera pensata per valorizzare il centro cittadino e le attività commerciali.

«Come associazione di categoria – aggiunge la presidente d’area Futura Cavallini – siamo felici di portare ancora una volta qualità e movimento commerciale nel centro di Cascina. La missione di Confesercenti è proprio questa: creare occasioni di incontro e momenti che possano generare commercio, vitalità e partecipazione per il territorio».

L’appuntamento è quindi per sabato 14 e domenica 15 marzo in Corso G. Matteotti, per un weekend ricco di gusto, tradizione e convivialità.

Fonte: Confcommercio Area Valdera-Cuoio e Valdicecina

