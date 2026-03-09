"Unita di crisi", gli SpiAttori in scena al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Una sceneggiatrice teatrale, in crisi e un po’ depressa, non trova più gli stimoli e la fantasia creativa per scrivere un nuovo testo. E trascorre le sue giornate a giocare in solitario al Mahjong, un antico gioco cinese. Una situazione insostenibile, che le viene costantemente rimproverata dalla direttrice teatrale.

È questa la trama di "Unità di crisi", spettacolo che la compagnia SpiAttori di TeatroCastello porterà sul palcoscenico del Teatro del Popolo sabato 14 marzo, alle ore 21.00. A soccorrere la disorientata sceneggiatrice interverrà infatti un'"unità di crisi", formata dai personaggi delle sue vecchie commedie, che con la loro irruenza, la loro follia, le loro idee l’aiuteranno a ritrovare fiducia in sé stessa e soprattutto la voglia di scrivere.

L’interpretazione è affidata a diciotto elementi della compagnia, che ha ormai alle spalle un’esperienza collaudata a livello teatrale e che è anche molto conosciuta tra il pubblico locale: Lo spettacolo vedrà sul palco Maria Grazia Baldi, Vita Beninati, Luciano Bertini, Ena Bianchi, Tamara Bracali, Carlo Campinoti, Roberta Cantini, Graziella Coco, Floria Fiaschi, Renzo Fiaschi, Augusta Elena Giglioli, Lucia Mannucci, Isa Micheli, Mariella Niccolini, Nicoletta Nozzoli, Rossana Parri, Lucia Taddei, Rosanna Ulivieri. Scritto da Agusta Elena Giglioli, la regia dello spettacolo è di Lucia Taddei e Diego Conforti. Scenografie di Roberto Fusi e Fabio Marini.

"Il Teatro del Popolo – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – è da sempre un polo di riferimento per tante compagnie teatrali che operano a livello locale come questa degli SpiAttori di TeatroCastello, in cui convivono lo scambio di esperienze e la trasversalità del linguaggio teatrale, in grado di unire le generazioni nella comune passione per il Teatro. Un Teatro del Popolo e per il popolo".

Per ulteriori informazioni e i biglietti: www.teatrocastelfiorentino.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino

