Antonino Zichichi, il ricordo di Salvo Nugnes: "Un grande scienziato e uomo di straordinaria umanità"

Un ricordo personale e intenso quello di Salvo Nugnes per Antonino Zichichi, fisico di fama internazionale e presidente onorario della giuria del Premio Margherita Hack.

"Tra i ricordi più intensi che conservo di Antonino Zichichi – racconta Nugnes – ci sono senza dubbio quelli legati al suo ruolo di presidente di giuria del Premio Margherita Hack, da me istituito in omaggio alla grande astrofisica, della quale sono stato agente e amico per molti anni. Zichichi ha sempre sostenuto con convinzione questa iniziativa, partecipando con grande autorevolezza e generosità agli appuntamenti e agli incontri culturali legati al premio".

Nugnes ricorda le numerose occasioni in cui il professore ha partecipato agli eventi dedicati al dialogo tra scienza e cultura: "Quando prendeva la parola accadeva spesso qualcosa di raro: il silenzio. Il pubblico rimaneva completamente assorto, affascinato dalla chiarezza del suo pensiero, dalla forza delle sue idee e da quella straordinaria umiltà che lo ha sempre contraddistinto".

Secondo Nugnes, l’autorevolezza di Zichichi "nasceva dal rigore scientifico, dalla passione per la conoscenza e da un profondo rispetto per chi lo ascoltava». Il suo legame con il Premio Margherita Hack è stato particolarmente significativo: «Il suo ruolo di presidente di giuria resterà per sempre parte della storia e dell’identità del premio, nato per valorizzare donne e uomini che con il loro talento contribuiscono a portare alto il nome dell’Italia nel mondo".

"Con la sua scomparsa – conclude Nugnes – perdiamo una delle figure più autorevoli della scienza italiana e internazionale. Restano però il suo esempio, il suo insegnamento e il ricordo di un uomo capace di unire altissimo sapere e profonda umanità".

La commemorazione del professore si terrà venerdì 13 marzo a Erice, in Sicilia, città a lui particolarmente cara dove era solito organizzare convegni internazionali con scienziati provenienti da tutto il mondo.