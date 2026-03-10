Apre una nuova attività sportiva a San Romano, l'in bocca al lupo della sindaca

È stato inaugurato sabato pomeriggio Momentum, lo studio di personal trainer di Alessandro e Gianluca Romano. Un nuovo luogo dove praticare sport a San Romano.

"Da tempo lavoro in questo settore e adesso sono riuscito a mettere su una mia attività insieme a mio fratello" racconta Gianluca, che sul territorio è anche tra i promotori e organizzatori della festa dello sport "Matti di te" dedicata a Mattia Giani. "Essendo di Montopoli volevamo che nascesse qui, nel comune in cui viviamo. Momentum vuole essere un luogo dedicato al benessere psicofisico nella sua totalità, qui ci sarà a disposizione un dietista, una psicologa oltre a percorsi di allenamento personalizzati e corsi di pilates e pole dance".

Il nome dell’attività è un termine latino che significa movimento, inteso anche come spinta, impulso positivo. "A Gianluca e Alessandro Romano rivolgiamo i nostri migliori auguri per questa nuova attività – commentano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini che ha partecipato all’inaugurazione -. Siamo felici che due ragazzi del territorio abbiano deciso di mettersi in gioco con questa avventura. Momentum non è solo un nuovo spazio per lo sport, ma la prova di come passione e competenza possano trasformarsi in un progetto concreto, innovativo e professionale. Vedere due ragazzi investire con determinazione ed entusiasmo nel nostro comune è un segnale di vitalità per tutta la comunità. In bocca al lupo!".

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno