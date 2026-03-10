Calci, Valter Mignani si candida a sindaco con la lista civica "CalcInsieme"

Una vita spesa al servizio delle persone e della comunità. È con questo spirito che Valter Mignani, persona profondamente radicata nella Valgraziosa, annuncia la propria candidatura a sindaco di Calci.

Settantadue anni, sposato e padre di tre figli, vive a Calci da oltre trentacinque anni. Medico psichiatra, in pensione dallo scorso anno, ha dedicato la propria vita alla cura e all’ascolto degli altri.

Nel corso degli anni Valter Mignani ha partecipato attivamente alla vita associativa della Valgraziosa, assumendo incarichi direttivi e contribuendo all’organizzazione di numerose iniziative in collaborazione con le amministrazioni comunali. A questa esperienza si affianca quella istituzionale: per due mandati è stato consigliere comunale di minoranza, maturando una conoscenza diretta delle dinamiche amministrative e dei bisogni concreti del territorio.

"Ho scelto di candidarmi – spiega Mignani – perché Calci è la comunità in cui vivo da tanti anni e alla quale sento il dovere di restituire qualcosa. Metto a disposizione la mia esperienza professionale e amministrativa per costruire un’amministrazione fondata sull’ascolto, sulla competenza e su una visione per il futuro".

La lista civica "CalcInsieme" nasce come alternativa all'attuale amministrazione, per costruire un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. Un progetto civico aperto e inclusivo, che vuole coinvolgere chi desidera contribuire concretamente alla crescita della comunità.

Tra le priorità del programma figurano un progetto innovativo per la vecchia scuola media oggi in stato di abbandono, il miglioramento dei servizi ai cittadini, una gestione più efficiente dei rifiuti, la cura e la manutenzione dei cimiteri, l'attenzione al decoro del paese, il sostegno alle attività economiche locali e politiche sociali attente alle fasce più fragili della popolazione.

"Calci è una comunità straordinaria – conclude Mignani – con una storia, un territorio e una qualità della vita che dobbiamo difendere e valorizzare. Ma per crescere serve un’amministrazione presente, capace di ascoltare, programmare e dare risposte concrete . Dopo una vita dedicata alla cura delle persone, oggi sento il dovere di prendermi cura anche della mia comunità: perchè Calci ha bisogno di attenzione, responsabilità e visione. È il momento di rimettere al centro il bene comune: Calci si cura".