Il Consorzio Vino Chianti a ProWein con 80 etichette in degustazione: "Vetrina strategica per la denominazione"

Alla fiera di Düsseldorf in programma dal 15 al 17 marzo lo stand del Consorzio ospiterà aziende e un banco istituzionale dedicato al Chianti. Il presidente Busi: "Occasione fondamentale per incontrare operatori da tutto il mondo"

Firenze, 10 marzo 2026. ProWein è di nuovo un appuntamento importante per il Consorzio Vino Chianti, che sarà presente alla fiera internazionale in programma dal 15 al 17 marzo a Düsseldorf con uno spazio istituzionale (padiglione 3, stand G50) dedicato alla promozione della denominazione Chianti e pensato come luogo di incontro e degustazione per operatori e buyer internazionali.

"ProWein rappresenta una delle principali occasioni di promozione internazionale per la denominazione Chianti – spiega il presidente del Consorzio Vino Chianti Giovanni Busi – e per noi è un appuntamento fondamentale per consolidare la presenza sui mercati esteri e rafforzare il dialogo con gli operatori del settore".

All’interno dello stand saranno presenti alcune aziende con una propria postazione, con oltre 50 etichette in degustazione ai desk aziendali.

Accanto alle postazioni aziendali sarà inoltre allestito un bancone istituzionale dedicato alla denominazione Chianti, con 80 etichette Chianti DOCG in degustazione.

"La nostra presenza in fiera – conclude Busi – punta proprio a valorizzare la ricchezza e la varietà della denominazione attraverso la presenza diretta delle aziende e un banco istituzionale capace di raccontare il lavoro di tanti produttori del territorio".

Fonte: Ufficio stampa Consorzio Vino Chianti