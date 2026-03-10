Ai domiciliari ma trovato fuori casa: denunciato 42enne a Cecina

Intensificati i controlli sul territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Piombino, impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto ai reati e nella verifica delle persone sottoposte a misure cautelari. Nell’ambito di questi servizi i militari della Stazione di Cecina hanno denunciato a piede libero un uomo di 42 anni di origine straniera per evasione.

L’uomo, già gravato da precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, era sottoposto da circa due mesi alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Il provvedimento era stato disposto in relazione a indagini per rapina impropria e resistenza commesse nel 2025 in un’altra regione, oltre ad altri episodi più risalenti legati a furto in abitazione, possesso di strumenti atti allo scasso e ricettazione.

Nel corso dei controlli effettuati dai carabinieri sul rispetto delle misure cautelari, i militari hanno accertato che il 42enne si era allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria e senza una comprovata necessità.

Accompagnato negli uffici della Compagnia carabinieri di Cecina per gli accertamenti di rito, l’uomo non avrebbe fornito giustificazioni ritenute valide per l’allontanamento. Per questo motivo è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di evasione.

L’episodio si inserisce nell’attività di controllo svolta costantemente dall’Arma sul territorio per monitorare le persone sottoposte a misure cautelari e garantire maggiore sicurezza alla popolazione. In seguito alla violazione della misura, l’indagato potrebbe incorrere in un aggravamento del provvedimento, con la possibilità di un ritorno in carcere.

Come previsto dalla legge, la persona indagata è da ritenersi presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

