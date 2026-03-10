Ai domiciliari ma trovato fuori casa: denunciato 42enne a Cecina

Cronaca Cecina
Condividi su:
Leggi su mobile

L’uomo, già indagato per rapina impropria e resistenza, è stato sorpreso dai carabinieri mentre violava la misura cautelare degli arresti domiciliari

Intensificati i controlli sul territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Piombino, impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto ai reati e nella verifica delle persone sottoposte a misure cautelari. Nell’ambito di questi servizi i militari della Stazione di Cecina hanno denunciato a piede libero un uomo di 42 anni di origine straniera per evasione.

L’uomo, già gravato da precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, era sottoposto da circa due mesi alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Il provvedimento era stato disposto in relazione a indagini per rapina impropria e resistenza commesse nel 2025 in un’altra regione, oltre ad altri episodi più risalenti legati a furto in abitazione, possesso di strumenti atti allo scasso e ricettazione.

Nel corso dei controlli effettuati dai carabinieri sul rispetto delle misure cautelari, i militari hanno accertato che il 42enne si era allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria e senza una comprovata necessità.

Accompagnato negli uffici della Compagnia carabinieri di Cecina per gli accertamenti di rito, l’uomo non avrebbe fornito giustificazioni ritenute valide per l’allontanamento. Per questo motivo è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di evasione.

L’episodio si inserisce nell’attività di controllo svolta costantemente dall’Arma sul territorio per monitorare le persone sottoposte a misure cautelari e garantire maggiore sicurezza alla popolazione. In seguito alla violazione della misura, l’indagato potrebbe incorrere in un aggravamento del provvedimento, con la possibilità di un ritorno in carcere.

Come previsto dalla legge, la persona indagata è da ritenersi presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Notizie correlate

Cecina
Cronaca
9 Marzo 2026

Marina di Cecina, oltre 80 lavoratori a nero in ristorante: evasione per 430mila euro

Oltre ottanta lavoratori in nero e più di 430mila euro di incassi non dichiarati. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Livorno al termine di un controllo fiscale nei [...]

Cecina
Cronaca
15 Febbraio 2026

Controlli nel Livornese: quattro denunce per alcol, droga e armi

Operazione di controllo del territorio tra Cecina, Rosignano Marittimo, Castagneto Carducci e Bibbona, dove i Carabinieri hanno intensificato i servizi serali e notturni contro illegalità diffusa e reati predatori. Nel [...]

Cecina
Cronaca
10 Febbraio 2026

"Ti do fuoco anche al bar", estorsione aggravata dal metodo mafioso: due arresti a Cecina

Blitz dei Carabinieri della Compagnia di Cecina, con il supporto delle A.P.I. di Firenze e del Nucleo Cinofili di Pisa San Rossore, che nelle prime ore del mattino hanno eseguito [...]



Tutte le notizie di Cecina

<< Indietro

torna a inizio pagina