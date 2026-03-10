Empoli, arriva la teca con i resti dell’auto della scorta di Falcone: modifiche alla viabilità in centro

Con ordinanza 110 del 10 marzo 2026 si dispone il cambio di viabilità per l'evento 'Dal sangue versato al sangue donato', in programma mercoledì 18 marzo 2026 qui il programma

Dalle 7 alle 11 in piazza Farinata degli Uberti sarà disposto il divieto di transito e sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli.

Lo stesso giorno, ma dalle 9 alle 11, sarà disposto il divieto di transito per tutti su via del Giglio (tratto compreso tra via Spartaco Lavagnini e l’intersezione con via Cosimo Ridolfi), via Cosimo Ridolfi (tratto compreso tra l’intersezione con via del Giglio e via Vincenzo Salvagnoli).

Ancora, negli stessi orari, in via Salvagnoli, all’intersezione con via Ridolfi, sarà vietata la svolta a sinistra per tutti i veicoli, mentre su via Marchetti, all'intersezione con via Chiara, sarà disposto l'obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli.

Fonte: Ufficio stampa del Comune di Empoli