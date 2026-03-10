Esplosione in una casa a Pescia: trovato un uomo senza vita

Esplosione nelle prime ore di questa mattina, martedì 10 marzo, in una casa a Pescia, in provincia di Pistoia. Sul posto, nella frazione di Aramo dalle 5 di stamani, stanno intervenendo i vigili del fuoco: dalle prime informazioni l'esplosione, causata probabilmente da una fuga di gas, ha provocato successivamente un incendio nell'abitazione, crollata parzialmente. In corso le operazioni di ricerca di un uomo segnalato come disperso.
Trovato un uomo senza vita
È stato trovato dai vigili del fuoco il corpo senza vita di un uomo, all'interno della casa esplosa all'alba di questa mattina. Sono in corso le indagini per stabilire se si tratti dell'unica persona che, secondo quanto emerso, abitava nell'abitazione.
