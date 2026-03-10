Eventi in Toscana per Filippo Mazzei, tra i padri del "diritto alla felicità"

Una settimana di eventi in Toscana per ricordare Filippo Mazzei, figura di primo piano nei rapporti tra il pensiero europeo e la nascita degli Stati Uniti. Dal 15 al 22 marzo sono in programma iniziative in Carrara, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Palaia, Poggio a Caiano, San Giuliano Terme e Calci.

Le iniziative celebrano due ricorrenze: i 250 anni dalla Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti e i 110 anni dalla morte di Mazzei, il pensatore toscano (1730-1816) che intrattenne rapporti con i primi presidenti americani, in particolare Thomas Jefferson. A Mazzei viene spesso attribuita un’influenza sul principio dell’uguaglianza e sul diritto al perseguimento della felicità contenuto nella Dichiarazione.

Il programma prevede diversi appuntamenti, tra cui una cena di gala, una commemorazione a Pisa, incontri di approfondimento e una conferenza dedicata al rapporto tra Mazzei e l’arte. In calendario anche un incontro con il giornalista e analista geopolitico Dario Fabbri sulle relazioni internazionali del pensatore toscano.

"Una settimana di eventi che quest’anno assume un significato particolare in concomitanza con i 250 anni della Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America", ha commentato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, sottolineando l’importanza di valorizzare la figura di Mazzei, "grande toscano e cittadino del mondo".