A Fucecchio "Indro Montanelli, mille e una caricatura": incontro sul giornalismo illustrato

Sabato 14 marzo alle 17,15 si terrà il terzo e ultimo incontro del nuovo ciclo 'Lettera 22' - Incontri di storie e cultura toscana.
Per l'occasione, Lido Contemori (Illustratore, disegnatore satirico e vignettista) interverrà sul tema: Giornalismo illustrato. Indro Montanelli, mille e una caricatura
Patrocinio del Comune di Fucecchio.
Tutti gli incontri si terranno alle 17,15 presso l'auditorium della Fondazione Montanelli Bassi, Palazzo Della Volta, via G. di San Giorgio 2 a Fucecchio (FI)
