A Fucecchio "Indro Montanelli, mille e una caricatura": incontro sul giornalismo illustrato

Cultura Fucecchio
Indro Montanelli

Sabato 14 marzo alla Fondazione Montanelli Bassi l’illustratore Lido Contemori chiude il ciclo culturale "Lettera 22"

Sabato 14 marzo alle 17,15 si terrà il terzo e ultimo incontro del nuovo ciclo 'Lettera 22' - Incontri di storie e cultura toscana.

Per l'occasione, Lido Contemori (Illustratore, disegnatore satirico e vignettista) interverrà sul tema: Giornalismo illustrato. Indro Montanelli, mille e una caricatura

Patrocinio del Comune di Fucecchio.

Tutti gli incontri si terranno alle 17,15 presso l'auditorium della Fondazione Montanelli Bassi, Palazzo Della Volta, via G. di San Giorgio 2 a Fucecchio (FI)

Fonte: Ufficio stampa Fondazione Montanelli Bassi ETS

