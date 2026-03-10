Genitori 2.0, quattro incontri per prevenire il fenomeno del Bullismo e CyberBullismo

Sensibilizzare i genitori e i docenti sui rischi e le opportunità della comunicazione digitale, offrendo loro strumenti concreti per riconoscere, prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Sono questi, in estrema sintesi, gli obiettivi del progetto “Genitori 2.0” promosso dal Comune di Castelfiorentino in collaborazione con l’Istituto Comprensivo nell’ambito della “Giornata del rispetto”, che si è concluso la settimana scorsa con l’ultimo dei quattro incontri previsti.

Organizzati attraverso focus tematici (dai “Genitori e figli nell’era digitale” alle “regole e benessere digitale in famiglia”, da quello incentrato su “Privacy, sicurezza e Intelligenza Artificiale” all’ultimo dedicato all”Empatia digitale, emozioni e relazioni online”) gli incontri sono stati gestiti e moderati da Cino Wang Platania, psicologo, mediatore Bullismo e Cyberbullismo, esperto di sicurezza digitale.

Ad essi hanno partecipato professionisti di riconosciuta competenza nei rispettivi ambiti. In particolare, nel secondo incontro è intervenuto Andrea Piazzoli, Ph.D. in Economics, Psychologist, Subject Expert in Consumer Psychology, Economic Decisions and Nudging presso l’Università degli Studi di Firenze. Nel terzo e nel quarto incontro è intervenuta Ilaria Garosi, psicologa, psicoterapeuta, mediatrice familiare e psicologo penitenziario.

La partecipazione dei genitori è stata particolarmente significativa e ricca di spunti. In particolare, durante il secondo incontro i genitori hanno elaborato personalmente i loro "Contratti digitali di famiglia", trasformando la consapevolezza teorica in accordi concreti e aggiornabili.

“La Giornata del Rispetto – sottolinea l’Assessora alla Scuola, Marta Longaresi – ha rappresentato l’occasione per promuovere una serie di iniziative che potessero sensibilizzare al tema della non violenza, del dialogo, della gestione delle emozioni e delle relazioni. Azioni fondamentali per contrastare la crescita esponenziale di fenomeni legati al Bullismo e al Cyberbullismo, che assorbono le criticità di una società sempre più violenta e sofferente. La nostra responsabilità è quella di fornire, alla comunità educante tutta, strumenti e supporto per fronteggiare tutti qui fenomeni che crescono in contesti in cui la povertà educativa dilaga. Come amministrazione ribadiamo la necessità di continuare ad affiancare famiglie, scuole e servizi educativi per creare contesti di prevenzione. Supporto psicologico, strumenti e formazione per adulti per non perdere mai di vista i ragazzi e le ragazze. Questo vale non solo il 20 gennaio, ma sempre”.

“Genitori 2.0” è inserito in un progetto più ampio denominato “Ponti di Pace in una comunità”, promosso dal Comune di Castelfiorentino (partner SPI CGIL, Prociv Arci, ANPI, Istituto “F. Enriques” e Istituto Comprensivo) nell’ambito della “Festa della Toscana 2025”, con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

