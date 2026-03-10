A Fucecchio parte il progetto 'GENI - Genitori si cresce': un percorso di sostegno alla genitorialità

Al via a Fucecchio il progetto “GENI - Genitori si cresce”, promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e il Centro Studi Bruno Ciari. Si tratta di un percorso di sostegno alla genitorialità, attraverso una serie di incontri seguiti da personale esperto in varie discipline. Il progetto è finalizzato a sostenere le famiglie nel loro rapporto con i figli, offrendo uno spazio formativo e di confronto sui temi educativi legati alle diverse fasi di crescita dei bambini e dei ragazzi, accogliendo e valorizzando i bisogni e le difficoltà che i genitori possono incontrare nel loro ruolo educativo.

Il percorso è articolato in sei moduli, individuati pensando ad una suddivisione dei genitori in base alla fascia d’età dei figli: dalla fase prenatale, alla scuola d’infanzia, primaria, medie e superiori. La finalità di questa articolazione è quella di rispondere in modo più mirato ai bisogni educativi che i genitori possono presentare e ad assicurare un sostegno anche nelle fasi di passaggio tra i diversi cicli scolastici.

La collaborazione con la Società della Salute e il Centro Studi Bruno Ciari assicura la qualità degli esperti che condurranno gli incontri, oltre a garantirne la continuità e la possibilità di sviluppo. Il Centro Studi Bruno Ciari seguirà soprattutto i gruppi dei genitori dalla fascia prenatale fino alla scuola media, attraverso esperte, psicologhe ed educatrici di comprovata professionalità. Gli interventi rivolti ai genitori della fascia delle superiori saranno seguiti invece da due psicologhe con esperienza nel sostegno degli adolescenti e delle famiglie che operano all’interno del progetto “DesTEENazione” della Società della Salute, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il cui obiettivo principale è la promozione del benessere e delle opportunità di partecipazione degli adolescenti. All’interno del progetto, è infatti prevista una Linea di attività rivolta al supporto e all'accompagnamento psicologico delle famiglie.

L'attenzione dedicata alla famiglia nasce dalla considerazione che essa, con le proprie risorse, incertezze e oscurità, resta l’ambito privilegiato di sviluppo e promozione del benessere dell’adolescente, pur nel rispetto del bisogno di quest’ultimo di autonomia e del compito di sviluppo di separazione e individuazione. Gli interventi potranno focalizzarsi sia sul ruolo dei genitori, per riflettere sulle implicazioni che i modelli genitoriali hanno sullo sviluppo dei figli, sia sui fenomeni che riguardano il mondo dei bambini e dei ragazzi.

Ciascun gruppo sarà formato da massimo 20 famiglie: i genitori interessati devono compilare l’apposito modulo d’iscrizione raggiungibile al link https://www.comune.fucecchio. fi.it/notizie/geni-genitori- si-cresce.html entro la data di scadenza indicata per ciascuna fascia di età (1°-2° anno scuola dell'infanzia, scuola media e scuola superiore entro il 18/3; 3°-4°-5° anno scuola primaria entro l'1/4; fascia prenatale e neonatale, ultimo anno scuola dell'infanzia e 1°-2° anno scuola primaria entro il 3/4).

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’InformaGiovani al numero 0571 23331 negli orari di apertura di sportello (dal lunedì al venerdì ore 10-13, martedì e giovedì ore 15:30-18) oppure scrivere all'indirizzo informagiovani@comune. fucecchio.fi.it .

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

