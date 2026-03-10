Giovani e lavoro, confronto pubblico all’ex cinema La Perla promosso dai Giovani Socialisti

A intervenire sul tema è il segretario della Federazione Giovani Socialisti dell’Empolese Valdelsa, Vittorio Bruciamacchie, che ha commentato l’esito dell’incontro "Io lavoro?" organizzato all’ex cinema La Perla in collaborazione con Scomodo.

"Ci riteniamo assolutamente soddisfatti di quello che è stato l'esito del dibattito. I numeri parlano chiaro e siamo contenti che una quarantina di persone abbiano partecipato. Nella prima parte dell'evento, come socialisti abbiamo ribadito come il problema dei giovani nel mondo del lavoro veda una mancanza di fiducia nelle capacità, anche propositive, di ragazze e ragazzi, che troppo spesso si devono scontrare con muri di gomma pregiudizievoli, dove al giovane viene attribuita la classica dicitura del "nullafacente, svogliato". Come Giovani Socialisti, invece, abbiamo avuto modo di ribadire come alle nostre generazioni non manchi la volontà ma gli strumenti (e la fiducia) per mettere in atto quelle che sono le nostre ambizioni. - e prosegue - Il confronto si è svolto serenamente e ci sono stati ottimi spunti di riflessione tra le varie parti coinvolte. Nel secondo blocco dell'evento ci hanno molto sorpresi e compiaciuti i numerosi interventi del pubblico, che ha suggerito proposte, considerazioni e spunti di riflessione. L'aspetto forse più interessante è stata la pluralità nella partecipazione. Se i relatori provenivano da CNA, FGS, Gioventù Nazionale e Giovani Democratici, tra il pubblico (al quale va il nostro caloroso ringraziamento) comparivano esponenti di Azione, di Ora! e della società civile tutta. Ci dispiace che CGIL e i giovani di Sinistra Italiana non siano potuti intervenire, ma siamo sicuri che ci saranno altre occasioni di confronto, per le quali siamo sempre disponibili."

Conclude così il segretario Bruciamacchie: "La partecipazione di giovani e adulti ha permesso di analizzare a 360 gradi il tema dell'evento e sul solco di questo successo abbiamo intenzione di continuare questa serie di incontri, anche su tematiche differenti. Solo con il confronto e la partecipazione, infatti, possiamo ricostruire quella coscienza politica che negli ultimi anni si è ridotta a mera tifoseria, quando in realtà dovrebbe essere una missione che ognuno (con le proprie idee) si assume il compito di portare avanti."

Fonte: Federazione giovani socialisti Empolese Valdelsa

