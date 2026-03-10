Gli ex liceali di Fucecchio celebrano il pensionamento del professor Rodolfo Vezzosi: reunion dei primi studenti venerdì 13 marzo

Una serata di festa, ricordi e amicizia per salutare il pensionamento del professor Rodolfo Vezzosi, storico insegnante di educazione fisica del Liceo Scientifico ex Virgilio, oggi Checchi di Fucecchio.

L’appuntamento è fissato per venerdì 13 marzo alle ore 20.30 al Ristorante La Casa Rossa di Fucecchio, dove ex studenti provenienti anche da lontano si ritroveranno per rendere omaggio a un professore che ha lasciato un segno profondo nelle loro vite.

L’iniziativa è stata organizzata da Laura Tessitori, oggi organizzatrice di eventi e social media manager ma un tempo studentessa del professore, che ha mantenuto con lui – come molti altri compagni di scuola – un rapporto di amicizia negli anni, anche grazie ai social.

Il professor Vezzosi ha insegnato al liceo di Fucecchio dal 1996 al 1998, negli anni pionieristici dell’istituto, quando il Liceo Scientifico Virgilio muoveva i primi passi prima di diventare Liceo Checchi. In quel periodo ha seguito circa 12 classi per un totale di circa 250 studenti, contribuendo a creare un forte spirito di gruppo tra ragazzi e ragazze che frequentavano un liceo ancora piccolo e molto unito.

Proprio attraverso lo sport il professore è riuscito a trasmettere valori e passioni che molti studenti portano ancora con sé. Sotto la sua guida le classi parteciparono ai campionati studenteschi di calcio misto e basket maschile e femminile, con risultati importanti: la squadra femminile vinse per due anni consecutivi i campionati studenteschi regionali di basket femminile fino ad arrivare alla competizione interregionale persa contro il Forlì, mentre quella maschile sfiorò la vittoria alle regionali in finale perdendo per un solo punto.

Per celebrare il professore è stato pensato anche un regalo speciale che unisce sport e riconoscenza: una maglia della Nazionale italiana maschile di basket firmata dai giocatori, ottenuta grazie alla collaborazione del giocatore Amedeo Tessitori, protagonista proprio nei giorni scorsi della vittoria della Nazionale contro la Gran Bretagna a Livorno.

Negli ultimi anni il professor Vezzosi ha affiancato alla passione per lo sport anche quella per il teatro. Da circa dieci anni si dedica infatti al lavoro di regista e attore con la compagnia di teatro danza “Sanguemisto”, con la quale ha portato in scena a Firenze lo spettacolo “Oltre la Luna”, un dialogo immaginato nel 2050 tra padre e figlio che, parlando del nonno, riflettono sulle grandi domande dell’esistenza.

La serata, dal titolo ironico “Cavallina e pertica” (dal film “Ti amo in tutte le lingue del mondo” di Leonardo Pieraccioni), richiamerà atmosfere e ricordi degli anni Novanta e sarà anche l’occasione per la prima vera reunion dei primi studenti del liceo di Fucecchio. Molti ex compagni di classe, oggi quarantenni e affermati professionisti in Italia e all’estero, parteciperanno all’incontro, mentre chi non potrà essere presente ha comunque voluto partecipare inviando un videomessaggio per il professore. Tutti iniziano con una frase che riporta immediatamente ai tempi della scuola: “Professore, mi giustifico…”, la formula che gli studenti usavano scherzosamente per saltare una lezione di ginnastica.

"Ho cercato di contattare il maggior numero possibile di ex compagni – racconta Laura Tessitori – perché quel piccolo liceo, ospitato nello storico edificio di piazza Vittorio Veneto, nella parte alta di Fucecchio, ha creato legami fortissimi. Eravamo tutti vicini, dalla prima alla quinta, uniti nelle gite, nelle autogestioni e soprattutto nello sport. Il professore non è rimasto nei nostri cuori per la severità, ma perché ha saputo trovare la chiave giusta per costruire con noi un rapporto di amicizia e trasmetterci l’amore per lo sport".

La serata si preannuncia quindi come un grande ritrovo di generazioni, tra ricordi, racconti e momenti emozionanti per celebrare un insegnante che ha accompagnato la crescita dei primi liceali di Fucecchio.

Fonte: Ufficio stampa

