Grandi emergenze sanitarie, Piero Paolini nominato referente per la Toscana

È il dottor Piero Paolini il referente sanitario per le grandi emergenze della Toscana. La nomina nelle scorse ore da parte del presidente Eugenio Giani.

Già alla guida dell’Area Emergenza Territoriale 118 e della Cross di Pistoia, Paolini vanta una lunghissima esperienza da dirigente medico e importanti traguardi raggiunti in carriera.

"Con la fondamentale esperienza maturata alla Cross di Pistoia, che insieme a Torino è una delle due realtà in Italia ad essere Centrale Remota Operazioni di Soccorso Sanitario - hanno commentato il presidente Giani e il sottosegretario alla Presidenza Dika - il dottor Paolini è la figura più adeguata per garantire il necessario coordinamento dei soccorsi sanitari e il collegamento tra i servizi sanitari regionali, le strutture regionali di Protezione civile e il Dipartimento di Protezione civile. A lui l’augurio di buon lavoro in questo ruolo così importante per tutta la nostra regione".

Fonte: Toscana Notizie

