Le Amiche Montelupine alla mezza maratona di Parigi

Una Festa della donna diversa dal solito, all’insegna dello sport e dell’amicizia, per le Amiche Montelupine che hanno partecipato alla HOKA Semi de Paris, una delle mezze maratone più partecipate d’Europa.

Alla gara hanno preso parte circa 50mila partecipanti provenienti da tutto il mondo e tra questi anche cinque atleti della Montelupo Runners, che hanno voluto rappresentare con orgoglio la propria squadra in un contesto internazionale.

Tra i partecipanti della società sportiva erano presenti Barbara, Fabio, Gianna, Lara e Beatrice, protagonisti di una trasferta che ha unito passione per la corsa e spirito di squadra.