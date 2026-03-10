Libri e poesia alla Casa di Dante, gli appuntamenti di marzo al Circolo degli Artisti

Tre appuntamenti dedicati alla poesia, alla memoria e alla letteratura nel mese di marzo al Circolo degli Artisti “Casa di Dante” di Firenze, nell’ambito degli incontri organizzati da Pianeta Poesia in collaborazione con la Società delle Belle Arti

Proseguono nel mese di marzo gli incontri letterari organizzati da Pianeta Poesia, in sinergia con la Società delle Belle Arti - Circolo degli Artisti 'Casa di Dante' con tre pomeriggi dedicati a poesia e memoria.

Mercoledì 4 marzo Carlo Morganti presenterà il suo libro ‘Dalle peripezie belliche di ragazzo alle imprudenze di oltre cortina’ (Stampato da TAF - Tipografia artistica Fiorentina), vincitore dell’XLI Premio Firenze 2024. L’autore ci condurrà in un viaggio autobiografico tra guerra, rinascita e Cortina di Ferro. Con interventi di Silvia Ranzi, critico letterario, Monica Baldi, Architetto e Parlamentare Europeo, Stefano Burbi, Compositore, Direttore di Orchestra e Scrittore; coordinamento di Giuseppe Baldassarre.

Il successivo mercoledì 11 si parlerà dell’antologia poetica "Attacco in corsia. Storie che diventano Storia" (Puntoacapo Editrice, 2025), con i curatori Tania di Malta e Giuseppe Langella in dialogo con Giuseppe Baldassarre e Annalisa Macchia. La raccolta comprende poesie, racconti, articoli e saggi storici focalizzati sul diritto alla salute e il privilegio nel settore sanitario. Con letture di Michele Brancale, Laura Cantelmo, Davide Chindamo e altri poeti presenti.

Infine mercoledì 18 marzo presentazione del libro di poesie ‘Epiloghi’ di Evaristo Seghetta Andreoli. All’incontro, introdotto da Giuseppe Baldassarre, parteciperanno Annalisa Macchia e Tamara Colacicco in dialogo con l’autore.

L’associazione Pianeta Poesia è presente sul territorio fiorentino da oltre venti anni, durante i quali ha svolto una variegata attività culturale presentando libri di poesia, producendo eventi in cui si parla di poesia e di arte, attivando laboratori di educazione alla poesia, pubblicando libri di poesia e di prosa.

Tutti gli eventi si terranno presso la sede di via Santa Margherita 1 a Firenze, con inizio alle ore 17.00, se non diversamente indicato, e saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina facebook circoloartisticasadante.it.

