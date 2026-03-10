Livorno, riaperto il ponte mobile sulla Fi-Pi-Li verso la Darsena Toscana

È stato riaperto al traffico il ponte mobile sulla Fi-Pi-Li all’altezza della Darsena Toscana, snodo strategico per l’accesso al porto di Livorno. Lo ha annunciato il sindaco Luca Salvetti, sottolineando che la riapertura è avvenuta già dalle 17 di oggi pomeriggio (martedì 10 marzo), a pochi giorni dal guasto che aveva reso necessario lo stop alla circolazione.

"Ponte mobile riaperto a tempo di record. Il cedimento del sistema di sollevamento del ponte mobile sulla Fi-Pi-Li all'altezza della Darsena Toscana è avvenuto venerdì scorso e già dalle 17 di oggi la struttura è stata riaperta al traffico", ha scritto il sindaco sui social.

Salvetti ha parlato di "un esempio di grande prontezza ed efficienza delle numerose realtà coinvolte", ringraziando Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze, che ha in carico il ponte, e Avr, che ne cura la gestione operativa. Un ringraziamento anche alla ditta livornese Bettarini, ai vigili del fuoco di Livorno, all’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno settentrionale, alla capitaneria di porto e alla polizia municipale per il supporto nella gestione della sicurezza e della mobilità.

"È stato dimostrato – conclude il sindaco – come sia possibile reagire in tempi super veloci a una situazione imprevista, consentendo al porto di Livorno di non avere contraccolpi. Adesso gli enti competenti dovranno valutare gli interventi definitivi che riguardano quel ponte e il progetto del nuovo ponte sullo Scolmatore".

Limitazioni temporanee e lavori per il ripristino completo

La Città Metropolitana di Firenze, in raccordo con Avr e Regione Toscana, ha comunicato il transito è attualmente consentito con alcune limitazioni temporanee: velocità ridotta a 30 chilometri orari nel tratto compreso tra il km 80+950 e il km 81+150 nel ramo di Livorno e divieto di passaggio per i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.

Nelle prossime ore proseguiranno i lavori per il ripristino della parte meccanica del sistema di sollevamento, necessario per consentire nuovamente il passaggio delle imbarcazioni più alte, oltre i 9 metri. Entro due o tre giorni dovrebbe essere comunicata la data per il ritorno alla piena funzionalità del ponte, sia per il traffico pesante sia per l’apertura alla navigazione.

