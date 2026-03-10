Luisa Via Roma, sindacati preoccupati per la crisi: il 16 marzo assemblea dei lavoratori

Luisa Via Roma: la Filcams Cgil e la Rsa lanciano l’allarme. "Siamo fortemente preoccupati per la situazione grave in cui versa l’azienda".

Questi i punti di preoccupazione:

1) Non avere a tutt’oggi notizie certe di sullo stato della Composizione Negoziata della Crisi

2) Vedere l’approssimarsi del 25 marzo 2026, scadenza delle misure protettive del Tribunale

3) Sapere che la Direzione sta pensando di migrare la gestione del sito verso un’azienda controllata dalla stessa Luisa Via Roma, azienda controllata che tra l’altro è potenzialmente in vendita

4) Il fatto che l’infrastruttura informatica sulla quale si dovrebbe appoggiare il nuovo sito di Luisa Via Roma non sarebbe più sviluppata al proprio interno, come storicamente è sempre stato fatto, ma da un’azienda esterna.

Nei giorni scorsi Filcams Cgil Firenze e Rsa Luisa Via Roma hanno avuto un incontro con l’Unità di Crisi della Regione Toscana, alla quale è stato chiesto di "vigilare assieme per far sì che non vi siano operazioni di sciacallaggio industriale su di una importante e storica realtà fiorentina come è Luisa Via Roma". A Firenze Luisa Via Roma (che conta 4 negozi in centro e la sede di gestione in zona Campo di Marte) ha attualmente circa 200 tra lavoratori e lavoratrici (erano circa 300 fino all’anno scorso).

La Filcams Cgil di Firenze e le Rsa Luisa Via Roma si riuniranno in assemblea lunedì 16 marzo con le lavoratrici ed i lavoratori, e assieme sarà deciso il percorso da intraprendere "per la tutela di tutti i posti di lavoro".

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

