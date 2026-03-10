Riprendono i lavori di manutenzione a Empoli: tra verde pubblico, marciapiedi, cimiteri e immobili

Nelle giornate soleggiate di questi primi giorni di marzo, sono ripresi alcuni lavori manutentivi programmati da parte degli uffici tecnici del Comune di Empoli. Negli scorsi giorni, l'assessore alle Manutenzioni e al Piano Frazioni e Quartieri ha effettuato un sopralluogo in diverse aree della città per constatare lo stato dei lavori in corso e di quelli appena ultimati.

LA DICHIARAZIONE - L'assessore esprime soddisfazione per la ripresa di tanti interventi per le frazioni e il centro di Empoli, con un occhio di riguardo al verde pubblico che dopo le copiose piogge dei giorni scorsi sta affiorando velocemente. Negli scorsi giorni abbiamo lanciato il tema delle aree a sfalcio ridotto, delle zone ben circoscritte lontano dalle aree fruibili da bambini e famiglie, per la biodiversità. Ciò non toglie il piano di interventi del verde che deve essere gestito con cura e puntualità. Gli uffici tecnici si stanno occupando anche di interventi richiesti da tempo come gli immobili sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile e l'aumento di ossari al cimitero Comunale. Andiamo avanti con impegno.

VERDE PUBBLICO - Sta partendo il primo giro di sfalcio erba nelle aree a verde della città. Si passa da Serravalle a Santa Maria, da Pozzale e Casenuove fino a Ponzano. Nei prossimi giorni partiranno anche sfalci nelle aree verdi di scuole e cimiteri. A seguire anche il taglio dei ciuffi di erbacce sui marciapiedi ai piedi dei fabbricati. Già a pieno regime gli interventi per la cura delle siepi e per la potatura e spalcatura degli alberi.

LAVORI PUBBLICI - In corso gli interventi di demolizione e ricostruzione dei marciapiedi di via Ghiberti, tra Santa Maria e la zona dell'ospedale. In quella strada il Comune era già intervenuto con panchine nuove e una nuova area giochi. Il marciapiede era l'ultimo intervento di manutenzione atteso ed è il primo dell'elenco di quelli in rifacimento.

Spostandoci poco lontano, su viale Boccaccio è in corso il potenziamento dell'illuminazione. La segnalazione sulla poca intensità di luce ha richiesto l'intervento di sostituzione da parte della ditta incaricata dei corpi illuminanti con maggiore intensità.

AREE GIOCHI - È in via di conclusione la nuova area giochi di via Pier della Francesca - via Deledda, nel quartiere di Santa Maria. In breve tempo sarà possibile aprirla alle famiglie, alle bambine e ai bambini. I prossimi lavori su aree giochi saranno nella frazione di Pozzale.

CIMITERI - Per rispondere alla crescente richiesta di nuove tumulazioni, il Comune ha realizzato 180 nuovi ossari al cimitero comunale di Sant'Andrea. Sono stati realizzati per ospitare più urne e sono utilizzabili anche per le ceneri dei cari estinti.

MANUTENZIONE IMMOBILI - In corso di ultimazione gli interventi di manutenzione straordinaria alla copertura dell'edificio del Terrafino che ospita Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Da tempo si segnalavano problemi importanti di infiltrazioni, che verranno risolti con questo intervento. Il progetto di manutenzione straordinaria riguardava la rimozione della guaina deteriorata e la sostituzione con un nuovo strato impermeabile, la revisione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e il ripristino delle soglie delle finestre e delle porzioni sottosoglia dei riquadri contenenti le finestre di facciata, oltre alla fornitura e posa in opera di un sistema di protezione anticaduta dalle coperture dell’immobile in oggetto.

I lavori affidati all’impresa EdiliziAcrobatica s.p.a. avevano un importo di 58.300 euro. In parallelo, l'amministrazione ha preso in carico anche interventi di manutenzione ordinaria legata agli infissi da riparare e mettere in sicurezza.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

