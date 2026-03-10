Maxi sequestro di droga tra Prato e Firenze: due arresti

Sono due gli arresti convalidati dal Gip di Prato nell'ambito di importanti operazioni antidroga condotte dalla Guardia di Finanza di Firenze e dai Carabinieri del Comando Provinciale di Prato.

Il primo, eseguito il 5 marzo a Montemurlo, ha visto protagonista un cittadino cinese di 25 anni, originario della provincia di Fujian, trovato in possesso di un chilogrammo di hashish all'interno di un pacco proveniente dal Canada e destinato a un'impresa locale. I successivi controlli hanno rivelato che un plico analogo era già stato ritirato giorni prima.

Il secondo arresto, avvenuto il 6 marzo a Calenzano, ha riguardato un cittadino italiano originario della provincia di Cosenza, sorpreso con oltre 4,3 chili di cocaina suddivisi in quattro panetti termosaldati all'interno della sua Jeep Avenger. Sotto il paraurti posteriore dell'auto, gli investigatori hanno rinvenuto altri cinque panetti di sostanza granulosa, per un peso lordo di 5,8 chili, ancora da identificare. Durante il controllo, l'uomo ha tentato la fuga ad alta velocità nel traffico, ma è stato prontamente fermato.

Entrambi gli arresti sono stati eseguiti in flagranza di reato. Il Gip di Prato ha convalidato le misure cautelari, disponendo la custodia in carcere per i due soggetti.

