Fiamme dalla motosega mentre la riempiva di benzina: muore un 62enne

Cronaca Castiglione di Garfagnana
I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma per il 62enne non c’è stato nulla da fare. Indagando i carabinieri

Tragedia a Castiglione di Garfagnana dove ieri un uomo di 62 anni ha perso la vita a causa di gravissime ustioni riportate durante un incidente domestico con una motosega. Secondo le prime informazioni, l'uomo stava riempiendo il serbatoio dell'attrezzo con la benzina quando improvvisamente si è sviluppato un incendio che lo ha avvolto.

I soccorritori della Misericordia, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul caso stanno indagando i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto.

