Muore a 52 anni Attila Simon, violinista internazionale viveva a San Miniato

Il mondo della musica e dello spettacolo piange la scomparsa di Attila Simon, violinista di fama internazionale morto a 52 anni dopo una malattia. Originario di Budapest, viveva da anni a San Miniato, dove aveva costruito la sua famiglia mantenendo un forte legame con il territorio.

Nel corso della carriera aveva collaborato con artisti di fama mondiale come Sting, Barry White, Andrea Bocelli, Franco Battiato, Nile Rodgers e i Pooh, oltre a esibirsi con il Cirque du Soleil.

Era sposato con la danzatrice Simona Cerbioni, con la quale dirigeva la scuola empolese Simon Dance. Lascia anche il figlio Aron, ventenne, promessa della danza.

Profondo il cordoglio nel mondo musicale, in particolare da parte della Ensemble Symphony Orchestra, con cui Simon aveva lavorato a lungo in uno spettacolo dedicato a Ennio Morricone.

"Come ogni famiglia numerosa anche la nostra accoglie i suoi componenti creando legami profondi che vanno oltre la musica e sono fatti di risate, sudore e applausi. Oggi tutta l'Ensemble Symphony Orchestra piange un grande amico e un grande artista che ci ha lasciati con la dignità e la leggerezza che lo hanno sempre contraddistinto. Andremo in scena questa sera, e poi domani e poi ancora, perché è per questo che sei e siamo nati ed è quello che avresti fatto tu. Ciao Attila".

