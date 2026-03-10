Nuoto, Fiammetta Certaldo trionfa a Livorno: 11 medaglie per i ragazzi di Chesi

Si respira aria di grande euforia alla Fiammetta di Certaldo, infatti, a conclusione dalla sei giorni labronica della Piscina La Bastia di Livorno, del Campionato Regionale Categoria, i 31 atleti finalisti guidati dal tecnico Lorenzo Chesi possono esibire il cospicuo bottino di ben 11 medaglie conquistate, a coronamento dell’elevato salto qualitativo raggiunto dalla compagine valdelsana. Spicca a tal proposito l’eccellente impresa di Cosimo Santini classe 2010, che sui 100 farfalla conquista l’argento che con 57,50 vale il tempo per l’accesso ai prossimi “Campionati Nazionali di Categoria di Riccione”, argento inoltre per il bis sui 50 rana.

Si aggiungono inoltre le altre eccellenti prove di fornite da Diana Galgani classe 2012 , con la conquista dell’argento sui 100 e 200 dorso ed i bronzi sui 200 misti e 50 dorso. Non è da meno

Aurora Dodaj classe 2012, con la conquista dell’argento sui 50 stile ed il bronzo sui 50 farfalla e 50 dorso. Protagonista inoltre, Tommaso Gabellieri classe 2010, che con eccellenti prestazioni, conquista l’argento sui 100 e 200 rana.

A margine della competizione, la soddisfazione del Tecnico Lorenzo Chesi : “ mi gratifica molto che i ragazzi si siano preparati con abnegazione e serietà, ne sono testimonianza i molti “personali” ottenuti, inoltre i bei podi conquistati dai nostri atleti, contribuiranno fortemente alla crescita di tutto il gruppo, gruppo, con cui non posso che complimentarmi”.

RAGAZZI

Santini Cosimo 10 : conquista l’argento sui 100 farfalla con 57,50 che vale il Campionato Nazionale – argento sui 50 rana con 31,02, 4° posto sui 50 e 200 farfalla, 6° sui 50 stile e 9° sui 50 dorso.

Galgani Diana 12 : conquista l’argento sui 100 dorso con 1,06,05 e sui 200 dorso con 2,21,95, bronzo sui 200 misti con 2,26,96, bronzo sui 50 dorso con 31,23, 4° posto sui 400 misti e 11° sui 100 farfalla.

Dodaj Aurora 12 : conquista l’argento sui 50 stile con 27,32, argento sui 50 dorso con 30,82, , bronzo poi sui 50 farfalla con 29,97, 4° posto sui 400 misti e 100 farfalla, 5° posto sui 200 misti.

Gabellieri Tommaso 10 : conquista l’argento sui 100 rana con 1,07,08, argento sui 200 rana con 2,25,22, 4° posto sui 200 e 400 misti.

Taddei Lorenzo 12 : ottime prove e “personali” con l’8° posto sui 100 dorso, 11° sui 50 dorso, 19° sui 200 dorso, 25° sui 50 farfalla e 32° sui 50 stile.

Gulotta Federico 11 : con belle prove ottiene il 7° posto sui 200 farfalla, 17° posto sui50 rana, 18° sui 100 farfalla, 20° sui 50 farfalla, 24° sui 100 rana.

Bondi Lucilla 12 : con ottime prove ottiene il 12° posto sui 200 dorso, 14° sui 400 misti, 22° sui 100 dorso e 34° sui 50 stile.

Carpitelli Leonardo 10 : con ottime prove ottiene l’11° posto sui 200 dorso, il 15° sui 50 e 100 dorso, poi il 28° sui 50 stile.

Monzani Nicholas 12 : migliora i suoi personali ed ottiene il 18° posto sui 200 rana, il 20° sui 100 rana ed il21° sui 50 rana.

Ghelli Andrea 11 : belle prove e “personali” con il 16° posto sui 50 e 100 dorso, 17° sui 200 dorso, 23° sui 200 rana e 29° sui 100 stile.

Bettiol Gaia 12 : con ottime gare ottiene il15° posto sui 200 farfalla, il 17° posto sui 200 rana, il 18° sui 100 rana, il 30° sui 50 rana, il 35° sui 50 farfalla.

Testi Vittorio 10 : ottiene tutti i “personali” con il 13° posto sui 400 misti, 21° sui 200 dorso, 22° sui 200 rana e 50 rana, 24° sui 100 rana, 28° sui 50 dorso.

Chesi Eva 12 : belle prove con 2personali” con il 15° posto sui 400 misti ed il 24° sui 200 farfalla. Solomon Lehem Haile 12 : con bella prova ottiene il 16° posto sui 400 misti.

Cerbai Niccolò 11 : con buone prestazioni ottiene il 32° posto sui 50 dorso ed il 34° sui 50 rana.

JUNIORES

Viani Giovanni 08 : con ottime prestazioni ottiene il 4° posto sui 400 misti, segue il 5° sui 200 farfalla, 6° posto sui 200 dorso, 10° sui 200 misti, 12° posto sui 100 e 200 stile.

Cianti Maria Vittoria 10 : inanella tutti “personali” ed ottiene il 10° posto sui 200 rana, 12° posto sui 400 misti, 100 rana, e 200 misti, 13° posto sui 50 rana.

Marzuoli Chiara 11 : disputa un ottima gara ed ottiene il “personale” con il 13° posto sui 400 misti.

Musaj Martina 10 : con buone prestazioni ottiene il 19° posto sui 50 rana ed il 22° posto sui 100 rana.

Puccioni Davide 08 : Realizza quattro “personali” con il19° posto sui 50 dorso, poi il 20° sui 100 dorso e 100 rana, 21° posto sui 50 rana.

Cameli Sara 10 : ottiene il 15° posto e “personale” sui 400 misti.

CADETTI

Cianti Deva Maria 08 : con ottime prove stabilisce i suoi “personali” con il 12° posto sui 200 dorso, poi il 13° sui 100 dorso ed il 15° ottenuto sui 50 dorso.

De Santi Sara 09 : disputa una confortante gara sui 200 dorso ed ottiene il 17° posto.

SENIOR

Grassi Matteo 03 : bravissimo come sempre, disputa ottime prove ed ottiene il 5° posto sui 200 dorso, 7° sui 100 dorso, 9° sui 200 farfalla, 10° sui 50 dorso, 12° sui 100 stile.

Cocci Francesco 01 : puntuale portabandiera, ottiene il 6° posto sui 200 rana, poi il 7° sui 50 e 100 rana.

Leoncini Ilaria 01: fa valere la sua bravura ed ottiene il 7° posto sui 200 rana, l’8° sui 50 rana ed il 9° sui 100 rana.

Indovino Emanuele 04 : con belle prestazioni ottiene il 5° posto sui 400 misti, il 7° sui 200 rana, il 10° posto sui 100 rana e 50rana.

Corsoni Massimo 05 : disputa ottime prove con “personale” per l’8° posto sui 200 rana e poi il 9° sui 100 rana.

Staffetta 4x100 Stile Ragazzi Femmine : Dodaj – Galgani – Bondi – Bettiol / 6° posto

Staffetta 4x100 Stile Junior Femmine : Cianti M.V. – Bacci Teresa – Marzuoli – Cameli /19° posto

Staffetta 4x100 Mista Ragazzi femmine : Galgani – Bettiol – Dodaj – Solomon /12° posto

Staffetta 4x100 Mista Junior Femmine : Marzuoli – Musaj – Cianti D.M. – Cameli / 19° posto

Staffetta 4x100 stile Ragazzi Maschi : Santini – Giotti – Carpitelli – Ghelli /11° posto

Staffetta 4x100 Mista Ragazzi Maschi : Carpitelli – Testi – Santini – Ghelli /15° posto

