Un orologio per ricordare Lucrezia Borghi: 111 esemplari per sostenere il Meyer

Un oggetto simbolico, prezioso, elegante, unico nel suo genere, a edizione limitata, disegnato, progettato e realizzato appositamente per onorare la memoria di Lucrezia Borghi, la giovane grevigiana vittima del tragico incidente che si consumò il 20 marzo 2016 in Spagna dove la ragazza si trovava per un viaggio di studi universitari Erasmus. È un orologio, destinato a durare nel tempo, ad accompagnare e scandire la quotidianità di chiunque lo indossi, l’elemento scelto dalla famiglia per condividere il ricordo di Lucrezia, la "stella" fucsia che, a dieci anni dalla sua prematura scomparsa, ha voluto rafforzarsi con i valori di bellezza e unicità contenuti nella parola "Diva", il nome che lo zio Leonello Borghi le aveva amorevolmente attribuito sin dalla nascita. L’orologio da polso, simbolo di un tempo che scorre e trae forza dalla sua inesorabilità, è il segno di una memoria viva che, proprio in occasione del decennale, assume un significato particolare testimoniato dalla generosità della comunità di Greve in Chianti e di tutti coloro che dal 2016 hanno affiancato con il cuore, realizzando gesti concreti e sinceri, la famiglia e l’associazione "Lucrezia Borghi", fondata da un paio di anni dal fratello Gregorio Borghi Masini.

Un percorso corale che si è mostrato capace di crescere e trasformare il dolore della perdita, anno dopo anno, in una solida rete di solidarietà e vicinanza collettiva, sempre più ampia e diffusa in Italia e nel mondo. Nell’orologio, curato in ogni dettaglio e realizzato dallo Zio Leo, in collaborazione con una nota maison svizzera di alta orologeria, sono presenti entrambi i segni distintivi e rappresentativi della personalità di Lucrezia, la stella e la parola "Diva", una doppia traccia di memoria che vuole tenere alto il ricordo e allo stesso tempo accendere una luce, sempre più tangibile e consistente, sul desiderio espresso e coltivato dalla studentessa: sostenere l’ospedale Meyer, i progetti, gli interventi e l’attività di ricerca scientifica portata avanti dalla struttura sanitaria fiorentina. E così che la famiglia, a sancire il cerchio dei dieci anni dalla perdita, ha deciso di affidarsi all’amore e alla creatività dello Zio Leo per vestire di bellezza, sensibilità, consapevolezza ed efficacia il messaggio che si lega a Lucrezia, ovvero che la vita è un dono da conservare, tutelare, valorizzare, rispettare.

"Nella ricorrenza del decennale, abbiamo pensato ad un accessorio durevole poiché crediamo che il tempo non sia solo una cifra da misurare ma un tratto della vita da onorare con amore - dichiara Gregorio Borghi Masini, presidente dell’associazione Lucrezia Borghi - il nostro orologio è un oggetto in cui ogni aspetto è stato concepito con cura ed è stato sotteso da una ricerca attenta, meticolosa, per iniziativa dello Zio Leo sono stati riprodotti 111 esemplari numerati, pezzi unici e irripetibili".

Anche il quantitativo degli orologi, proposti nell’ambito della macchina della solidarietà messa in moto dall’associazione e acquistati nel giro di pochi giorni dai cittadini e dalle cittadine della comunità che supporta l’associazione, non è scaturito da una casualità. Il numero 111 è costituito da tre unità che non si sommano, ma si rafforzano reciprocamente, ad indicare appunto, in base ai fondamenti della simbologia numerica, i concetti di unicità, continuità, allineamento.

"È un tempo speciale, dunque, - precisa Gregorio Borghi Masini - quello che vogliamo associare al ricordo di Lucrezia, un tempo che non si limita a passare, a fluire, ma che dà valore, attraverso la memoria che custodisce, ad ogni istante della nostra esistenza. Per tutto il sostegno che abbiamo ricevuto, anche in questa occasione, vogliamo ringraziare di cuore, una ad una, le tante persone che hanno voluto portare con sé questo segno, aiutandoci a dare continuità alla missione solidale di Lucrezia e raccogliere fondi a sostegno della Fondazione Meyer". L’associazione "Lucrezia Borghi" tiene a precisare che prossimamente verrà realizzato anche il tradizionale oggetto annuale a 10 € perché il ricordo di Lucrezia possa essere una forma di condivisione accessibile a tutti.

"Tutti e 111 gli orologi sono stati venduti e questo ci riempie di profonda gratitudine - conclude – un sentimento vero che intendiamo rivolgere sia alla comunità grevigiana sia a coloro che da altre regioni d’Italia e dall’estero ci hanno sostenuto e ci sostengono con attenzione, cura e dedizione. La riteniamo una testimonianza di affetto e altruismo che intendiamo ricambiare con un grazie sincero. Il tempo, la fiducia, la vicinanza delle persone che hanno scelto di esserci sono ciò che dà peso specifico a questo nostro percorso di memoria viva e condivisa."

Fonte: Ufficio stampa Associato del Chianti Fiorentino

