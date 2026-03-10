All’ospedale Santo Stefano nasce la "biblioteca di reparto" per i pazienti ricoverati

Sanità Prato
Nella Medicina 3 Polispecialistica libri a disposizione dei degenti: l’iniziativa nata da un’idea della coordinatrice infermieristica Amanda Guarducci

All’interno della SOC Medicina 3 Polispecialistica - che comprende Medicina, Gastroenterologia e Nefrologia - dell’ospedale Santo Stefano è stata attivata la "Biblioteca di reparto" a servizio dei pazienti ricoverati.

L’iniziativa nasce da un’idea della coordinatrice infermieristica Amanda Guarducci ed è stata accolta con entusiasmo da tutto il personale sanitario del reparto, che ha partecipato attivamente alla realizzazione del progetto. L’obiettivo è offrire ai degenti un momento di svago e leggerezza durante la permanenza in ospedale, mettendo a disposizione libri da leggere nelle ore di riposo.

I volumi sono stati donati dal personale della struttura e la biblioteca conta già circa 30 titoli, con una selezione che spazia tra diversi generi: narrativa, thriller, fumetti e romanzi rosa, così da rispondere ai gusti e alle preferenze di lettura di ogni paziente.

La piccola biblioteca è stata collocata presso il servizio di accoglienza del reparto. Al momento del ricovero, ai pazienti viene inoltre consegnata una brochure informativa che spiega il funzionamento dell’iniziativa e le modalità di utilizzo dei libri.

Il progetto guarda già al futuro: l’intenzione è infatti ampliare progressivamente la raccolta, includendo anche volumi in lingua straniera per rendere il servizio sempre più accessibile e inclusivo.

Con questa iniziativa la lettura entra a far parte del percorso di cura, contribuendo ad alleggerire il peso della degenza e offrendo ai pazienti un’occasione di distrazione, conforto e benessere durante il periodo trascorso in ospedale.

Fonte: Ufficio Stampa AUSL TOSCANA CENTRO

