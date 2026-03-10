Torna 'Pensavo Peccioli': Tre giorni tra libri, giornalismo e attualità

La sesta edizione del festival, a cura di Luca Sofri, con scrittori, giornalisti e autori tra cui Walter Veltroni, Michele Mari, Francesca Archibugi, Giancarlo De Cataldo e molti altri
Torna a Peccioli Pensavo Peccioli, il festival di incontri e presentazioni a cura di Luca Sofri e organizzato dalla Fondazione Peccioliper in collaborazione con il Post. Per tre giorni scrittori,
giornalisti e altri ospiti si incontrano per parlare di libri, informazione e delle cose che succedono nel mondo.
Pensavo Peccioli è nato nel 2019 con l’idea di creare un’occasione per fermarsi a capire meglio quello che succede attorno a noi: come cambiano la politica, la cultura, l’informazione e il modo in
cui le raccontiamo. Anche quest’anno il festival prova a farlo con conversazioni tra alcune delle voci più interessanti del giornalismo e della cultura italiana.
Il programma si svolge tra Palazzo Senza Tempo, la Galleria dei Giganti e il Cinema Passerotti, tre luoghi ormai abituali per gli appuntamenti culturali del paese.
Tra gli ospiti di questa edizione ci sono Walter Veltroni, Michele Serra, Niccolò Ammaniti, Pietro Grasso, Anna Foa, Stefania Auci, Marco Malvaldi, Chiara Gamberale, Giancarlo De Cataldo, Riccardo Staglianò, Claudio Cerasa, insieme ad altri autori e giornalisti.
Il festival inizia venerdì 27 marzo con Walter Veltroni ed Eva Giovannini che raccontano il successo della serie sul commissario Buonvino e dell’ultimo romanzo Buonvino e l’omicidio dei
ragazzi. Subito dopo, Luca Sofri e Michele Serra parlano di musica e di come le canzoni raccontano il tempo in cui viviamo. La giornata continua con l’inaugurazione della mostra dell’illustratore
Alessandro Baronciani, Produzione propria, e si chiude con una conversazione tra Giancarlo De Cataldo e Luca Sofri su indagini, processi, referendum e su come si raccontano.
Sabato 28 marzo la giornata si apre con uno degli appuntamenti più seguiti del festival: I giornali, spiegati bene, la rassegna stampa del Post con Luca Sofri e Francesco Costa. Nel corso della
giornata si parla di libri, storia e attualità con ospiti come Michele Mari, Anna Foa e Gaja Cenciarelli. Nel pomeriggio Niccolò Ammaniti presenta il suo nuovo romanzo Il custode insieme a
Matteo Caccia, mentre Luca Sofri e Riccardo Staglianò inaugurano la terza edizione del Premio Vero, il premio organizzato dalla Fondazione Peccioliper e dal Post e dedicato ai libri che provano
a spiegare la realtà. Tra gli incontri della sera anche quello tra Pietro Grasso e Stefano Nazzi sul maxi processo a Cosa Nostra.
Domenica 29 marzo si apre ancora con I giornali, spiegati bene, questa volta con Luca Misculin. Tra gli ospiti della giornata Stefania Auci, che racconta il successo della saga dei Florio con L’alba dei leoni, e Francesca Archibugi, che dialoga con Luca Sofri sul nuovo numero della rivista Cose spiegate bene dedicato al cinema. Nel pomeriggio sono in programma gli incontri con Chiara
Gamberale, Marco Malvaldi e Silvia Bencivelli. Il festival si chiude con una conversazione tra Claudio Cerasa e Luca Sofri sul libro L’antidoto.
Accanto agli incontri del festival, a Palazzo Senza Tempo viene inaugurata la mostra di Alessandro Baronciani, illustratore e fumettista, artista eclettico e musicista, autore dei manifesti delle edizioni di Le Canzoni, l’appuntamento estivo del Post dedicato alla musica e ospitato all’interno del festival 11Lune a Peccioli. La mostra, dal titolo Produzione propria, è visitabile dal 27 marzo al 25 ottobre 2026, e raccoglierà la produzione passata e recente dell’autore in un percorso che intreccia invenzioni su carta e visive, installazioni e una “camera” speciale dove sedersi e guardare il mare e i manifesti dei concerti.
Durante il weekend sono previsti anche altri due appuntamenti collaterali. Uno spazio per bambini e bambine, dedicato alla fantasia, alla scoperta e al gioco condiviso a cura di Mondobimbi ODV e Libreria Blume (sabato e domenica dalle 15 alle 18), e un’attività di osservazione del Sole sulla terrazza di Palazzo Senza Tempo, organizzata dall’Associazione Astrofili Alta Valdera (sabato
dalle 10:30 alle 13). Con i telescopi dell’associazione, dotati di appositi filtri solari, sarà possibile osservare le macchie solari e, grazie ai filtri Coronado, anche le spettacolari protuberanze della
superficie del Sole.
Il programma è a cura di Luca Sofri. Pensavo Peccioli è organizzato dalla Fondazione Peccioliper, con il sostegno di Belvedere Spa e in partnership con Il Post.
Gli incontri sono gratuiti fino a esaurimento posti, salvo diverse indicazioni.
Programma
Venerdì 27 marzo
Ore 17:00
Galleria dei Giganti
Walter Veltroni ed Eva Giovannini
Notizie dal commissariato di Villa Borghese
Un bilancio del successo della serie sul commissario Buonvino
Ore 18:00
Palazzo Senza Tempo
Luca Sofri e Michele Serra
È sempre la stessa musica?
Storie di vecchie e di nuove canzoni, e del mondo intorno
Ore 19:00
Palazzo Senza Tempo
Alessandro Baronciani e Luca Sofri
Produzione propria
Presentazione e inaugurazione della mostra di Alessandro Baronciani
Ore 21:00
Galleria dei Giganti
Giancarlo De Cataldo e Luca Sofri
Giustizia per tutti
Una conversazione sulle indagini, sui processi, sui referendum, e su come si racconta tutto quanto
Ingresso su prenotazione
a questo link https://booking.peccioli.net/?ev=28
sarà possibile prenotare da mercoledì 11 marzo alle ore 10
Sabato 28 marzo
Ore 10:30
Palazzo Senza Tempo
Luca Sofri e Francesco Costa
I giornali, spiegati bene
La rinomata rassegna stampa del Post
Ore 12:00
Palazzo Senza Tempo
Remo Salvadori e Antonella Soldaini
Il libro come soglia
La monografia su Salvadori in dialogo con le opere realizzate a Peccioli
Ore 12:00
Cinema Passerotti
Michele Mari e Marino Sinibaldi
I convitati di pietra
Sull’ultimo libro di Michele Mari e su quel che succede alle relazioni giovanili
Ore 14:30
Cinema Passerotti
Anna Foa e Luca Sofri
Mai più
Domande e risposte sull’antisemitismo, negli anni della distruzione di Gaza
Ore 14:30
Palazzo Senza Tempo
Gaja Cenciarelli e Alessandra Tedesco
Il rivoluzionario e la maestra
Due storie a distanza di mezzo secolo nel libro di Gaja Cenciarelli
Ore 15:30
Galleria dei Giganti
Niccolò Ammaniti e Matteo Caccia
La cosa nel bagno
Segreti e tormenti di famiglia nel nuovo libro di Niccolò Ammaniti, “Il custode”
Ingresso su prenotazione a questo link https://booking.peccioli.net/?ev=29 sarà possibile prenotare da mercoledì 11 marzo alle ore 10
Ore 16:00
Palazzo Senza Tempo
Luca Sofri, Marino Sinibaldi e Riccardo Staglianò
Raccontare cose vere
Inizia la terza edizione del Premio Vero
Ore 17:00
Palazzo Senza Tempo
Gigi Riva e Adriano Sofri
L’amore a Sarajevo
Il nuovo libro di Gigi Riva, di storie dentro la Storia
Ore 17:30
Cinema Passerotti
Matteo Caccia
L'autunno dell'innocenza
Matteo Caccia legge "Il corpo" di Stephen King
Ore 18:30
Galleria dei Giganti
Pietro Grasso e Stefano Nazzi
IL processo a Cosa Nostra
Una conversazione sul libro “‘U Maxi”
Ingresso su prenotazione a questo link https://booking.peccioli.net/?ev=30 sarà possibile prenotare da mercoledì 11 marzo alle ore 10
Domenica 29 marzo
Ore 10:30
Palazzo Senza Tempo
Luca Sofri e Luca Misculin
I giornali, spiegati bene
La rinomata rassegna stampa del Post
Ore 12:00
Palazzo Senza Tempo
Stefania Auci e Alessandra Tedesco
Saghe del sud
Il successo di “L’alba dei leoni”, il romanzo più venduto del 2026
Ore 14:30
Cinema Passerotti
Chiara Gamberale e Matteo Caccia
Amore e politica
I complicati sentimenti nel libro di Chiara Gamberale, “Una passione sinistra”
Ore 15:00
Palazzo Senza Tempo
Luca Sofri e Francesca Archibugi
«Cinemino?»
Il nuovo numero di Cose spiegate bene
Ore 16:30
Palazzo Senza Tempo
Marco Malvaldi e Silvia Bencivelli
Scimmia sapiens
Lettera a un adolescente sull’intelligenza artificiale
Ore 17:00
Cinema Passerotti
Luca Misculin
Un tempo qui era tutto Etruschi
Storie di chi c'era prima di noi
Ingresso su prenotazione a questo link https://booking.peccioli.net/?ev=31 sarà possibile prenotare da mercoledì 11 marzo alle ore 10
Ore 18:00
Palazzo Senza Tempo
Claudio Cerasa e Luca Sofri
L’ottimismo della ragione
Una conversazione sul libro di Claudio Cerasa “L’antidoto”
Produzione propria.
L’illustrazione diventa altro
Mostra delle opere di Alessandro Baronciani
27 marzo – 25 ottobre 2026
Palazzo Senza Tempo
Peccioli
Ingresso libero
Tutti i giorni dalle 9:00 alle 20:00
Spazio bambini
Laboratori e attività per bambini e bambine a cura di Mondobimbi ODV e Libreria Blume
Sabato 28 e domenica 29 marzo dalle 15:00 alle 18:00
Palazzo Senza Tempo
Peccioli
Osservazione del sole
a cura dell’Associazione Astrofili Alta Valdera
Sabato 28 marzo dalle ore 10:30 alle 13:00
Terrazza del Palazzo Senza Tempo
Peccioli
Fonte: Fondazione Peccioliper - Ufficio Stampa
