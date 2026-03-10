Torna 'Pensavo Peccioli': Tre giorni tra libri, giornalismo e attualità

Torna a Peccioli Pensavo Peccioli, il festival di incontri e presentazioni a cura di Luca Sofri e organizzato dalla Fondazione Peccioliper in collaborazione con il Post. Per tre giorni scrittori,

giornalisti e altri ospiti si incontrano per parlare di libri, informazione e delle cose che succedono nel mondo.

Pensavo Peccioli è nato nel 2019 con l’idea di creare un’occasione per fermarsi a capire meglio quello che succede attorno a noi: come cambiano la politica, la cultura, l’informazione e il modo in

cui le raccontiamo. Anche quest’anno il festival prova a farlo con conversazioni tra alcune delle voci più interessanti del giornalismo e della cultura italiana.

Il programma si svolge tra Palazzo Senza Tempo, la Galleria dei Giganti e il Cinema Passerotti, tre luoghi ormai abituali per gli appuntamenti culturali del paese.

Tra gli ospiti di questa edizione ci sono Walter Veltroni, Michele Serra, Niccolò Ammaniti, Pietro Grasso, Anna Foa, Stefania Auci, Marco Malvaldi, Chiara Gamberale, Giancarlo De Cataldo, Riccardo Staglianò, Claudio Cerasa, insieme ad altri autori e giornalisti.

Il festival inizia venerdì 27 marzo con Walter Veltroni ed Eva Giovannini che raccontano il successo della serie sul commissario Buonvino e dell’ultimo romanzo Buonvino e l’omicidio dei

ragazzi. Subito dopo, Luca Sofri e Michele Serra parlano di musica e di come le canzoni raccontano il tempo in cui viviamo. La giornata continua con l’inaugurazione della mostra dell’illustratore

Alessandro Baronciani, Produzione propria, e si chiude con una conversazione tra Giancarlo De Cataldo e Luca Sofri su indagini, processi, referendum e su come si raccontano.

Sabato 28 marzo la giornata si apre con uno degli appuntamenti più seguiti del festival: I giornali, spiegati bene, la rassegna stampa del Post con Luca Sofri e Francesco Costa. Nel corso della

giornata si parla di libri, storia e attualità con ospiti come Michele Mari, Anna Foa e Gaja Cenciarelli. Nel pomeriggio Niccolò Ammaniti presenta il suo nuovo romanzo Il custode insieme a

Matteo Caccia, mentre Luca Sofri e Riccardo Staglianò inaugurano la terza edizione del Premio Vero, il premio organizzato dalla Fondazione Peccioliper e dal Post e dedicato ai libri che provano

a spiegare la realtà. Tra gli incontri della sera anche quello tra Pietro Grasso e Stefano Nazzi sul maxi processo a Cosa Nostra.

Domenica 29 marzo si apre ancora con I giornali, spiegati bene, questa volta con Luca Misculin. Tra gli ospiti della giornata Stefania Auci, che racconta il successo della saga dei Florio con L’alba dei leoni, e Francesca Archibugi, che dialoga con Luca Sofri sul nuovo numero della rivista Cose spiegate bene dedicato al cinema. Nel pomeriggio sono in programma gli incontri con Chiara

Gamberale, Marco Malvaldi e Silvia Bencivelli. Il festival si chiude con una conversazione tra Claudio Cerasa e Luca Sofri sul libro L’antidoto.

Accanto agli incontri del festival, a Palazzo Senza Tempo viene inaugurata la mostra di Alessandro Baronciani, illustratore e fumettista, artista eclettico e musicista, autore dei manifesti delle edizioni di Le Canzoni, l’appuntamento estivo del Post dedicato alla musica e ospitato all’interno del festival 11Lune a Peccioli. La mostra, dal titolo Produzione propria, è visitabile dal 27 marzo al 25 ottobre 2026, e raccoglierà la produzione passata e recente dell’autore in un percorso che intreccia invenzioni su carta e visive, installazioni e una “camera” speciale dove sedersi e guardare il mare e i manifesti dei concerti.

Durante il weekend sono previsti anche altri due appuntamenti collaterali. Uno spazio per bambini e bambine, dedicato alla fantasia, alla scoperta e al gioco condiviso a cura di Mondobimbi ODV e Libreria Blume (sabato e domenica dalle 15 alle 18), e un’attività di osservazione del Sole sulla terrazza di Palazzo Senza Tempo, organizzata dall’Associazione Astrofili Alta Valdera (sabato

dalle 10:30 alle 13). Con i telescopi dell’associazione, dotati di appositi filtri solari, sarà possibile osservare le macchie solari e, grazie ai filtri Coronado, anche le spettacolari protuberanze della

superficie del Sole.

Il programma è a cura di Luca Sofri. Pensavo Peccioli è organizzato dalla Fondazione Peccioliper, con il sostegno di Belvedere Spa e in partnership con Il Post.

Gli incontri sono gratuiti fino a esaurimento posti, salvo diverse indicazioni.

Programma

Venerdì 27 marzo

Ore 17:00

Galleria dei Giganti

Walter Veltroni ed Eva Giovannini

Notizie dal commissariato di Villa Borghese

Un bilancio del successo della serie sul commissario Buonvino

Ore 18:00

Palazzo Senza Tempo

Luca Sofri e Michele Serra

È sempre la stessa musica?

Storie di vecchie e di nuove canzoni, e del mondo intorno

Ore 19:00

Palazzo Senza Tempo

Alessandro Baronciani e Luca Sofri

Produzione propria

Presentazione e inaugurazione della mostra di Alessandro Baronciani

Ore 21:00

Galleria dei Giganti

Giancarlo De Cataldo e Luca Sofri

Giustizia per tutti

Una conversazione sulle indagini, sui processi, sui referendum, e su come si racconta tutto quanto

Ingresso su prenotazione

a questo link https://booking.peccioli.net/?ev=28

sarà possibile prenotare da mercoledì 11 marzo alle ore 10

Sabato 28 marzo

Ore 10:30

Palazzo Senza Tempo

Luca Sofri e Francesco Costa

I giornali, spiegati bene

La rinomata rassegna stampa del Post

Ore 12:00

Palazzo Senza Tempo

Remo Salvadori e Antonella Soldaini

Il libro come soglia

La monografia su Salvadori in dialogo con le opere realizzate a Peccioli

Ore 12:00

Cinema Passerotti

Michele Mari e Marino Sinibaldi

I convitati di pietra

Sull’ultimo libro di Michele Mari e su quel che succede alle relazioni giovanili

Ore 14:30

Cinema Passerotti

Anna Foa e Luca Sofri

Mai più

Domande e risposte sull’antisemitismo, negli anni della distruzione di Gaza

Ore 14:30

Palazzo Senza Tempo

Gaja Cenciarelli e Alessandra Tedesco

Il rivoluzionario e la maestra

Due storie a distanza di mezzo secolo nel libro di Gaja Cenciarelli

Ore 15:30

Galleria dei Giganti

Niccolò Ammaniti e Matteo Caccia

La cosa nel bagno

Segreti e tormenti di famiglia nel nuovo libro di Niccolò Ammaniti, “Il custode”

Ingresso su prenotazione a questo link https://booking.peccioli.net/?ev=29 sarà possibile prenotare da mercoledì 11 marzo alle ore 10

Ore 16:00

Palazzo Senza Tempo

Luca Sofri, Marino Sinibaldi e Riccardo Staglianò

Raccontare cose vere

Inizia la terza edizione del Premio Vero

Ore 17:00

Palazzo Senza Tempo

Gigi Riva e Adriano Sofri

L’amore a Sarajevo

Il nuovo libro di Gigi Riva, di storie dentro la Storia

Ore 17:30

Cinema Passerotti

Matteo Caccia

L'autunno dell'innocenza

Matteo Caccia legge "Il corpo" di Stephen King

Ore 18:30

Galleria dei Giganti

Pietro Grasso e Stefano Nazzi

IL processo a Cosa Nostra

Una conversazione sul libro “‘U Maxi”

Ingresso su prenotazione a questo link https://booking.peccioli.net/?ev=30 sarà possibile prenotare da mercoledì 11 marzo alle ore 10

Domenica 29 marzo

Ore 10:30

Palazzo Senza Tempo

Luca Sofri e Luca Misculin

I giornali, spiegati bene

La rinomata rassegna stampa del Post

Ore 12:00

Palazzo Senza Tempo

Stefania Auci e Alessandra Tedesco

Saghe del sud

Il successo di “L’alba dei leoni”, il romanzo più venduto del 2026

Ore 14:30

Cinema Passerotti

Chiara Gamberale e Matteo Caccia

Amore e politica

I complicati sentimenti nel libro di Chiara Gamberale, “Una passione sinistra”

Ore 15:00

Palazzo Senza Tempo

Luca Sofri e Francesca Archibugi

«Cinemino?»

Il nuovo numero di Cose spiegate bene

Ore 16:30

Palazzo Senza Tempo

Marco Malvaldi e Silvia Bencivelli

Scimmia sapiens

Lettera a un adolescente sull’intelligenza artificiale

Ore 17:00

Cinema Passerotti

Luca Misculin

Un tempo qui era tutto Etruschi

Storie di chi c'era prima di noi

Ingresso su prenotazione a questo link https://booking.peccioli.net/?ev=31 sarà possibile prenotare da mercoledì 11 marzo alle ore 10

Ore 18:00

Palazzo Senza Tempo

Claudio Cerasa e Luca Sofri

L’ottimismo della ragione

Una conversazione sul libro di Claudio Cerasa “L’antidoto”

Produzione propria.

L’illustrazione diventa altro

Mostra delle opere di Alessandro Baronciani

27 marzo – 25 ottobre 2026

Palazzo Senza Tempo

Peccioli

Ingresso libero

Tutti i giorni dalle 9:00 alle 20:00

Spazio bambini

Laboratori e attività per bambini e bambine a cura di Mondobimbi ODV e Libreria Blume

Sabato 28 e domenica 29 marzo dalle 15:00 alle 18:00

Palazzo Senza Tempo

Peccioli

Osservazione del sole

a cura dell’Associazione Astrofili Alta Valdera

Sabato 28 marzo dalle ore 10:30 alle 13:00

Terrazza del Palazzo Senza Tempo

Peccioli

Fonte: Fondazione Peccioliper - Ufficio Stampa