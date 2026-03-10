Poggibonsi, due incontri per ridare vita ai fondi sfitti del centro storico

Doppio appuntamento questa settimana nell’ambito di "Ri-Generazioni in movimento", progetto che punta a trasformare i fondi vuoti del centro storico in nuovi luoghi di impresa, cultura e socialità. L’obiettivo è mettere in relazione la disponibilità di spazi oggi inutilizzati con idee imprenditoriali e progettuali capaci di animarli e valorizzarli. Il primo incontro si terrà giovedì 12 marzo alle 17.30 in sala Quadri (palazzo comunale) con il titolo "Mezzo pieno o mezzo vuoto? Focus sullo spazio".

L’incontro è rivolto ai proprietari dei fondi sfitti del centro storico, per presentare loro il progetto e cogliere l’occasione di confronto per valorizzare gli spazi inutilizzati condividendo idee e prospettive. Il secondo appuntamento è in programma venerdì 13 marzo alle 17.30 in sala Set, al Teatro Politeama, con "Il cassetto delle idee. Apriamolo insieme". In questo caso l’invito è rivolto ad associazioni, gruppi informali, cittadine e cittadini interessati a proporre e sviluppare idee innovative. L’incontro sarà dedicato ad approfondire la manifestazione di interesse aperta per raccogliere proposte.

"Condividiamo opportunità e idee e lavoriamoci insieme – dice l’assessora allo sviluppo Lisa Valiani – L’obiettivo è quello di incrociare domanda e offerta, da una parte i locali vuoti, dall’altra idee che potrebbero tornare ad animarli. Per questo l’intero percorso è accompagnato da incontri pubblici di ascolto e animazione, perché il coinvolgimento della comunità è fondamentale, per ascoltare ma anche per accompagnare la nascita e lo sviluppo delle idee e opportunità".

Ai due incontri in programma si unisce un terzo appuntamento, di restituzione, che si svolgerà ad aprile. "Ri-Generazioni in movimento", finanziato dalla Regione Toscana, nasce dall’esperienza del precedente progetto "Riempire i vuoti" ed è realizzato in collaborazione con Terre di Siena Lab e con il supporto dell’associazione LaGorà. Dopo un primo confronto con gli stakeholder, il Comune ha pubblicato due manifestazioni di interesse, una rivolta ai proprietari di fondi sfitti e una dedicata alla raccolta di idee innovative. Entrambi gli avvisi sono aperti fino al 15 luglio 2026.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente all’indirizzo: suap.poggibonsi@postacert.toscana.it. Le candidature saranno esaminate e selezionate con cadenza mensile, dopo il 15 di ogni mese a partire da aprile 2026.

Il progetto "Ri-Generazioni in movimento", che si intreccia con il piano strategico di rilancio del commercio cittadino, punta ad affrontare le complessità presenti facendo del centro storico un luogo di sperimentazione imprenditoriale, capace di generare nuove relazioni economiche e sociali e di cogliere le opportunità presenti introducendo soluzioni innovative.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune nella pagina dedicata al progetto.

Info: rigenerazioni@comune.poggibonsi.si.it

Fonte: Ufficio stampa Comune di Poggibonsi

