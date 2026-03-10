Referendum Giustizia, domani Lega Fucecchio di in piazza per il SI

"Da alcuni anni, nell'Empolese Valdelsa, la Lega Salvini Premier non è più organizzata in un’unica sezione territoriale. Al suo posto sono state costituite tre sezioni distinte, tra cui quella di Fucecchio–Cerreto Guidi, di cui mi onoro di essere il Segretario eletto", spiega Marco Cordone della sezione comunale di Fucecchio in una nota.

Cordone, che ricopre anche il ruolo di vicesegretario provinciale della Lega Salvini Premier per Firenze, sottolinea che la nuova organizzazione del partito ha comportato un aumento dell'attività politica sul territorio, oggi suddiviso tra tre realtà locali. Un impegno particolarmente evidente in queste settimane, "mentre stiamo facendo la campagna elettorale per votare SÌ nel Referendum confermativo sulla Riforma della Giustizia, che avrà luogo il 22 e 23 marzo prossimi", aggiunge.

"Lo vediamo soprattutto mentre affiggiamo, con orgoglio, i manifesti referendari col simbolo della Lega Salvini Premier nelle apposite plance. È con questo spirito – prosegue il segretario – che domani, 11 marzo 2026, ci presenteremo ai cittadini con un punto informativo in piazza XX Settembre, all'ingresso del mercato settimanale, dalle 9 alle 13, per illustrare a chi vorrà i motivi per votare SÌ al referendum sulla riforma della giustizia".

All'iniziativa, oltre a Cordone, parteciperà l'intero direttivo comunale della Lega. In caso di maltempo, il punto informativo verrà spostato sotto la tettoia del bar di fronte all'ingresso del mercato.