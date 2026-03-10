Servizio Civile Universale, 3 posti disponibili nelle sedi Cna Pisa

È uscito il bando del Servizio Civile Universale 2026! Se hai tra 18 e 28 anni, questa è la tua occasione per vivere un’esperienza di crescita personale e professionale.
Sono 3 i posti disponibili nelle sedi di CNA Pisa a San Giuliano Terme, Pontedera e San Miniato. I progetti sono dedicati a: animazione di comunità, promozione dei diritti dei cittadini, welfare e inclusione sociale.
Un anno per metterti in gioco, acquisire competenze e contribuire al territorio.
Scadenza domande: 8 aprile 2026 ore 14.00. Candidatura online tramite SPID. Tutte le informazioni Qui.
Fonte: Cna Pisa
