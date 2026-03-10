Società Civile per il NO al Referendum: "Solidarietà a Tomaso Montanari"

Il comitato toscano per il No al referendum sulla giustizia esprime solidarietà a Tomaso Montanari dopo le polemiche e le minacce di querela seguite a un incontro a Firenze

Il comitato toscano Società Civile per il NO al Referendum costituzionale ha espresso piena solidarietà a Tomaso Montanari dopo le polemiche e le minacce di querela seguite a un suo intervento durante un convegno sulle ragioni del No al referendum sulla giustizia, tenutosi a Firenze il 5 marzo.

Nel comunicato si parla di attacchi da parte della stampa di destra e di una reazione ritenuta sproporzionata da parte del presidente del Senato, sottolineando che «è grave che un intellettuale non allineato, come il rettore dell’Università per Stranieri di Siena, venga esposto a una campagna di delegittimazione per aver espresso pubblicamente le proprie opinioni in un contesto di libero confronto politico e culturale».

Il comitato giudica preoccupante anche il possibile ricorso alle vie legali: «Il tentativo di trasformare un giudizio politico espresso nel corso di una campagna referendaria in un caso giudiziario rappresenta un fatto preoccupante e contribuisce a creare un clima di pressione nei confronti di chiunque esprima il proprio dissenso verso il potere politico».

Da qui la presa di posizione netta: «Non possiamo restare in silenzio di fronte ai tentativi di intimidire chi esercita il diritto di critica e di dissenso, diritti tuttora garantiti dalla Costituzione».

Il documento ribadisce inoltre la contrarietà alla riforma della giustizia proposta dal Governo, definita «primo tassello di un disegno più ampio volto a ridurre i diritti di libertà conquistati dalla Resistenza e fondamento della nostra democrazia costituzionale».

Il comitato toscano è composto da diverse realtà associative e sindacali, tra cui ANPI, ARCI, CGIL, Cittadinanzattiva Toscana, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, Libera, Legambiente e Magistratura Democratica.

