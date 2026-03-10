Teatro Verdi di Santa Croce Massimo Popolizio porta in scena 'Furore' di Steinbeck

Dopo aver conquistato il pubblico fin dal suo debutto nel 2019, Massimo Popolizio torna ad incarnare con vibrante intensità i personaggi immortali di Furore di John Steinbeck. Questo potente capolavoro della narrativa americana, scritto nel 1939 e da subito divenuto un best-seller, rivive ancora una volta sul palcoscenico promettendo di emozionare e scuotere il pubblico con la sua cruda attualità. Lo spettacolo, che ha riscosso unanime successo nelle passate stagioni, continua ad affascinare per la sua capacità di raccontare con forza la dignità umana di fronte alle avversità, la lotta per la sopravvivenza e il bisogno di giustizia sociale. L’interpretazione magistrale di Massimo Popolizio, capace di dare voce alle sofferenze e alle speranze dei protagonisti, è il cuore pulsante di questa coproduzione firmata Teatro di Roma e Compagnia Umberto Orsini.

Lo spettacolo, un vero e proprio one-man show epico e lirico, porta sul palco la dolorosa realtà della crisi agricola, economica e sociale che colpì gli Stati Uniti tra il 1929 e l’attacco a Pearl Harbor. Il lavoro di Popolizio esprime la potenza poetica della drammaturgia di Steinbeck, portando in scena il personaggio di narratore che conosce a fondo il cuore umano, la disperazione dei derelitti e le dinamiche ineluttabili dell’ingiustizia sociale. A prestare a questo potentissimo, indimenticabile “storyteller” un corpo e una voce adeguati alla sua grandezza letteraria, è l’attore e regista Massimo Popolizio che traspone sulla scena le infinite risorse poetiche del metodo narrativo di Steinbeck, rendendole ancora più evidenti ed efficaci attraverso la lettura. Leggendo Furore, infatti, impariamo ben presto a conoscere questo personaggio senza nome che muove i fili della storia. Nulla gli è estraneo: conosce il cuore umano e la disperazione dei derelitti come fosse uno di loro, ma a differenza di loro conosce anche le cause del loro destino, le dinamiche ineluttabili dell’ingiustizia sociale, le relazioni che legano le storie dei singoli al paesaggio naturale, agli sconvolgimenti tecnologici, alle incertezze del clima. Raccontando le sventure della famiglia Joad, e i motivi di una delle più devastanti migrazioni di contadini della storia moderna, Massimo Popolizio dà vita a un one man show epico e lirico, realista e visionario, sempre sorprendente per la sua dolorosa, urgente attualità.

Furore sarà in scena domenica 15 marzo alle 21 al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno.

Ultima data in cartellone per la stagione di prosa martedì 7 aprile con Lella Costa in Lisistrata di Aristofane.

Inizio spettacoli ore 21.00, se non diversamente indicato.

La stagione di prosa è programmata e sostenuta da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Giallo Mare Minimal Teatro e Comune di Santa Croce sull’Arno.

I prezzi: i biglietti per la prosa platea e palchi 1° e 2° ordine intero € 24 ridotti € 19, palchi 3°ordine; intero € 19 ridotti € 16, studenti e under 35 € 8.

Le riduzioni sono previste over 65, portatori di handicap, soci ARCI, ACLI, ENDAS, FENALC, AGESCI e possessori ‘carta Giovani’ e ‘Carta dello Spettatore FTS’.

Per i soci Coop è prevista l’applicazione della riduzione del costo del biglietto limitatamente ai posti del 3° ordine. Per i soci Coop è attiva, inoltre, la promozione 1000 punti mille emozioni prezzo biglietto € 10.

Per ottenere le riduzioni è necessario presentare apposita documentazione.

Per informazioni comune di Santa Croce 0571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

