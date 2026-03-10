Siena, truffa a un'anziana: arrestato un uomo e denunciata una donna

Un uomo è stato arrestato e una donna denunciata a Siena con l'accusa di truffa ai danni di un’anziana di 75 anni. La coppia avrebbe utilizzato la tecnica del 'finto carabiniere', ingannando la vittima e impossessandosi di beni per oltre 30.000 euro, tra contanti e gioielli in oro.

I carabinieri, allertati da segnalazioni al 112, hanno intercettato i due a bordo di un’auto in viale Toselli, notandoli in atteggiamento sospetto. Durante il controllo, hanno rinvenuto circa 2.400 euro in contanti e una bustina contenente gioielli dal valore stimato di 28.000 euro, senza alcuna spiegazione valida sul loro possesso. Le indagini hanno confermato che i beni provenivano dalla truffa appena commessa ai danni della donna.

Le forze dell’ordine ricordano come prevenzione di queste truffe di diffidare degli sconosciuti, non aprire la porta senza certezza dell’identità, non fidarsi solo dei tesserini di riconoscimento e di contattare immediatamente il 112 in caso di dubbi.

