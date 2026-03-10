Siena, truffa a un'anziana: arrestato un uomo e denunciata una donna

Cronaca Siena
Condividi su:
Leggi su mobile

Usavano la tecnica del 'finto carabiniere' e avevano portato via contanti e gioielli per oltre 30.000 euro a una 75enne

Un uomo è stato arrestato e una donna denunciata a Siena con l'accusa di truffa ai danni di un’anziana di 75 anni. La coppia avrebbe utilizzato la tecnica del 'finto carabiniere', ingannando la vittima e impossessandosi di beni per oltre 30.000 euro, tra contanti e gioielli in oro.

I carabinieri, allertati da segnalazioni al 112, hanno intercettato i due a bordo di un’auto in viale Toselli, notandoli in atteggiamento sospetto. Durante il controllo, hanno rinvenuto circa 2.400 euro in contanti e una bustina contenente gioielli dal valore stimato di 28.000 euro, senza alcuna spiegazione valida sul loro possesso. Le indagini hanno confermato che i beni provenivano dalla truffa appena commessa ai danni della donna.

Le forze dell’ordine ricordano come prevenzione di queste truffe di diffidare degli sconosciuti, non aprire la porta senza certezza dell’identità, non fidarsi solo dei tesserini di riconoscimento e di contattare immediatamente il 112 in caso di dubbi.

Notizie correlate

Siena
Cronaca
7 Marzo 2026

Incidente sulla Siena-Grosseto: quattro feriti

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nel pomeriggio lungo la strada statale 223 “di Paganico”, la Siena-Grosseto, nel territorio comunale di Siena. A seguito dello scontro la [...]

Siena
Cronaca
6 Marzo 2026

Morte David Rossi, Commissione ipotizza l’omicidio: video ricostruisce ultimi minuti

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulla morte di David Rossi, l’ex capo comunicazione di Banca Monte dei Paschi di Siena trovato morto il 6 marzo 2013 nel vicolo di Monte Pio a [...]

Siena
Cronaca
6 Marzo 2026

Morte David Rossi, corona di alloro a Siena nel 13° anniversario

Una corona di alloro è stata deposta sulla tomba di David Rossi dai familiari e da una delegazione della commissione parlamentare d’inchiesta, nel tredicesimo anniversario della morte dell’ex capo comunicazione [...]



Tutte le notizie di Siena

<< Indietro

torna a inizio pagina