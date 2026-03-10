L’Università di Firenze ha conferito al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la laurea magistrale honoris causa in Politica, Istituzioni e Mercato.

La cerimonia si è svolta oggi al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniversario della Scuola di Scienze politiche “Cesare Alfieri”, l’istituzione formativa più antica in Italia nel suo campo e tra le più antiche in Europa.

“Il conferimento della laurea in Politica, Istituzioni e Mercato - si legge nella motivazione - significa tributare a Sergio Mattarella il riconoscimento di figura esemplare della cultura istituzionale italiana, simbolo di come le cariche pubbliche debbano essere interpretate nel rispetto dei valori costituzionali, del dialogo e della competenza”.

“Attraverso questo riconoscimento, nel 150° dalla sua fondazione, la Scuola «Cesare Alfieri» - continua la motivazione - intende offrire alle sue studentesse e ai suoi studenti un modello concreto e ispiratore di servizio pubblico, di rigore democratico e di responsabilità istituzionale. Il Presidente Mattarella, per la coerenza del suo impegno, la profondità della sua visione e la continuità del suo servizio, incarna in maniera esemplare l’ideale di una politica al servizio delle persone, delle istituzioni e del progresso civile”.

Il titolo accademico è stato consegnato al Presidente della Repubblica dalla rettrice Alessandra Petrucci. “Oggi le diciamo grazie, con questo gesto simbolico, che racchiude i sensi di una riconoscenza profonda verso chi si è messo al servizio dello Stato – si è rivolta così nel suo saluto la rettrice al Presidente Mattarella -. A nome di tutta la Comunità accademica, Le siamo grati per rappresentarci nel mondo con la Sua saggezza, il Suo equilibrio, la Sua preparazione e il Suo esempio”.

Durante la cerimonia, aperta dall'inno italiano e dall'inno europeo eseguiti dal Coro universitario accompagnato da un quartetto dell'Orchestra dell'Ateneo, sono intervenuti anche il direttore del Dipartimento di Scienze politiche e sociali Alessandro Chiaramonte e il presidente della Scuola di Scienze politiche “Cesare Alfieri” Andrea Lippi. La presidente del corso di laurea in Politica, Istituzioni e Mercato Maria Grazia Pazienza ha pronunciato la laudatio, nella quale ha ricordato che “il Presidente Mattarella ha saputo tenere saldi i valori costituzionali esortando costantemente a coniugare la necessità di decisioni informate e meditate, con il rispetto delle garanzie democratiche e del ruolo del Parlamento, quale sede privilegiata del confronto e della costruzione ponderata delle scelte pubbliche”.

Al termine della cerimonia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto una lectio magistralis.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa

