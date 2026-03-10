All’Università di Pisa un evento internazionale sul progetto EDUWEAR

Venerdì 13 marzo, a partire dalle ore 9.00, nell’Aula Magna "A. Pacinotti" della Scuola di Ingegneria dell’Università di Pisa, si terrà un evento internazionale dedicato al progetto EDUWEAR, che mira a innovare la formazione universitaria attraverso la creazione di un corso interdisciplinare europeo dedicato alla progettazione di dispositivi indossabili personalizzati per la riabilitazione.

Il progetto coinvolge università e centri di ricerca di diversi paesi europei e nasce dalla necessità di colmare il divario di competenze tra ingegneria e scienze della salute. EDUWEAR affronta questa sfida integrando didattica online, attività pratiche e approcci di learning by doing, con particolare attenzione alla progettazione centrata sull’utente e all’interazione con clinici e pazienti.

Durante la mattinata, i partner del progetto presenteranno una panoramica degli obiettivi di EDUWEAR e dei risultati finora raggiunti, con un focus sulla struttura del corso sviluppato nell’ambito del progetto, coordinato dall’Università di Malta, in collaborazione con l’Università di Pisa e l’Università di Oulu, e con il contributo dei partner associati, l’Università di Strathclyde e il Kinisiforos Rehabilitation Centre. Il corso è pensato per laureati e per futuri professionisti dell’ambito sanitario, e affronta temi che spaziano dalla scansione 3D e manifattura additiva fino alla validazione e certificazione dei dispositivi medicali. Una parte centrale dell’evento sarà dedicata al coinvolgimento diretto degli stakeholder. Studenti, docenti universitari, professionisti dell’industria e clinici parteciperanno a una survey strutturata e a un focus group, strumenti fondamentali per raccogliere feedback sul corso progettato e contribuire alla sua validazione e miglioramento.

Questo approccio partecipativo rappresenta uno degli elementi distintivi di EDUWEAR, che promuove una didattica aperta, inclusiva e fortemente connessa alle esigenze reali del mondo professionale. L’evento si svolgerà in modalità ibrida, consentendo la partecipazione sia in presenza sia online, a conferma della vocazione internazionale del progetto e della volontà di ampliare il più possibile il dialogo tra università, ricerca e società.

Il progetto EDUWEAR: Engineering Educational Competence Development on Customisable Wearable Rehabilitation Devices è un’iniziativa co-finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del programma Erasmus+ (KA220-HED, Cooperation Partnerships in Higher Education). Partecipando al progetto, l’Università di Pisa rafforza il proprio ruolo nei programmi europei dedicati all’innovazione didattica e alla cooperazione internazionale, contribuendo allo sviluppo di nuovi modelli formativi capaci di rispondere alle sfide tecnologiche e sociali della sanità del futuro.

Fonte: Università di Pisa