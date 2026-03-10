Virgilio Sieni a Empoli con “Masolino”: danza e cittadini protagonisti al Cenacolo degli Agostiniani

Virgilio Sieni, danzatore e coreografo italiano, artista attivo in ambito internazionale per le massime istituzioni teatrali, musicali, fondazioni d’arte e musei, presenta la performance MASOLINO, mercoledì 11 marzo 2026 alle 20.00 al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli (FI).

L’evento è il risultato di un incontro laboratoriale sulla trasmissione del gesto dedicati a cittadine e a cittadini senza limiti di età, abilità e provenienza, che parteciperanno alla performance. I laboratori di creazione guidati da Virgilio Sieni sono una maniera di trasmettere alcuni gesti sorgivi e disponibili per essere abitati tratti dalle figure presenti nelle opere pittoriche presenti al Museo della Collegiata. Dal laboratorio nasce una piccola azione coreografica che coinvolgerà i cittadini e le cittadine e sarà aperta a

tutte e tutti.

Le performance vedranno a seguire la messa in scena di Rito della Compagnia Virgilio Sieni, lo spettacolo con on Jari Boldrini e Maurizio Giunti e la musica eseguita dal vivo di Naomi Berrill (violoncello e voce).

Così commenta Virgilio Sieni: "Il rito richiede il coinvolgimento di una collettività. Il rito prevede una soglia oltre la quale esiste lo slancio per una nuova estetica quale forma di amicizia. La condizione attuale ci porta a considerare l’esistente come un’esperienza al bivio tra umano e animale. L’antropocene pone la questione del destino dell’uomo, si rivolge all’abitare dell’uomo oggi e alla scelta da compiere se verso la natura o la brutalità, ci induce a riconsiderare l’amicizia quale via di accesso alla natura".

L’assessore alla Cultura del Comune di Empoli, Matteo Bensi, dichiara: "La presenza della compagnia di Virgilio Sieni in città è sempre l'occasione per la partecipazione a un'esperienza totale: il corpo, lo sguardo e la mente danzano intorno ai gesti delle opere più iconiche del Museo della Collegiata. È come se l'arte prendesse vita e noi insieme a lei".

MASOLINO / ATELIER SUL GESTO - CACCIATA / ATELIER SUL GESTO

Un progetto di Virgilio Sieni, a cura del Centro Nazionale di Produzione della Danza Cango/Firenze, con il contributo di Mic, Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, con il sostegno di Fondazione

CR Firenze, con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, in collaborazione con Empoli Musei e BeGo Museo Benozzo Gozzoli.

Officine del Gesto è un progetto di Virgilio Sieni pensato e sviluppato per l’area metropolitana di Firenze e fondato sull’attivazione di officine culturali permanenti in relazione ai musei e luoghi d’arte che co- partecipano alla geografia della città. La frequentazione del patrimonio culturale e la ricerca di nuovi modi per abitare gli spazi museali sono strumenti per un viaggio condiviso sulla memoria e la tradizione dei territori, in dialogo con i linguaggi contemporanei dell’arte.

Virgilio Sieni è danzatore e coreografo italiano, artista attivo in ambito internazionale per le massime istituzioni teatrali, musicali, fondazioni d’arte e musei. Direttore della Biennale di Venezia Settore Danza dal 2013 al 2016, oggi dirige il Centro Nazionale di Produzione della Danza a Firenze.

