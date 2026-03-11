A fuoco un'auto in un parcheggio coperto a Firenze

I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle 17:50 in piazza Alberti a Firenze. Si è sviluppato l'incendio di un'auto all'interno del parcheggio al coperto.
La macchina interessata dalle fiamme è al terzo piano della struttura. Sul posto stanno operando una squadra e un'autobotte. È presente anche personale sanitario inviato dal 118.
