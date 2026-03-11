C'è una nuova realtà nel motociclismo femminile grazie all'empolese Agorace

Nel motociclismo femminile c'è una nuova realtà che porta con sé un pezzo di Empoli. Tra le squadre che prenderanno parte al Campionato Italiano Velocità femminile e al Women's European Championship ci sarà il Team Sommariva Corse by Agorace. È nato dalla passione di Matilde Contri e Lorenzo Sommariva, a cui si aggiunge l'esperienza di un empolese doc come Marco Agostini, titolare di Agorace Racing Development.

Agostini sarà il preparatore tecnico del Team Sommariva Corse by Agorace e porterà la sua cultura e il suo credo anche nel mondo femminile delle due ruote. Originario di Ginestra Fiorentina (Lastra a Signa), Agostini da decenni lavora nel settore moto e prima di Agorace ha partecipato come tecnico al Motomondiale, girando il mondo e seguendo svariate categorie. Agorace ha sede al Terrafino, zona industriale di Empoli, ormai dal 2009.

Ha avuto a che fare con motociclisti come Jonas Folger o Lorenzo Dalla Porta, ma si è parlato di lui anche pochi mesi fa quando ha messo a punto la Triumph che il pilota inglese Thomas Edward Booth-Amos ha portato sul gradino più alto nel GP d'Australia in Supersport.