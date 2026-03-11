Alla Stazione la prima tappa della campagna di ascolto della Giunta nei quartieri di Pisa

Si è tenuto ieri, martedì 10 marzo nel quartiere della Stazione, al Dopolavoro Ferroviario, la prima tappa della campagna di ascolto e confronto che l’Amministrazione ha programmato per i prossimi due mesi in tutti i quartieri della città con la partecipazione del Sindaco e degli assessori. Si chiama “Il Quartiere del futuro per la città che cambia”, la campagna in 10 tappe che si concluderà martedì 26 maggio a Putignano.

“Con questa campagna di assemblee – ha introdotto in apertura il sindaco Michele Conti - vogliamo lanciare un’iniziativa di ascolto diffusa in tutta la città, un confronto concreto sulle azioni che abbiamo svolto finora, ma anche sulle prospettive future, nella piena consapevolezza che in questi anni la città sia cambiata, rendendosi necessario ora più che mai capire quali sono le criticità che restano da affrontare nei quartieri, le esigenze dei residenti e le proposte concrete che vengono da associazioni del territorio, comitati e gruppi di cittadini che possano migliorare i servizi, la sicurezza, gli spazi pubblici, la socialità del quartiere, il benessere e la qualità della vita, ampliando le occasioni di partecipazione alla gestione dell’azione amministrativa, affinché questa porti beneficio a tutti i cittadini”.

“Partiamo dalla Stazione – ha spiegato il Sindaco - perché è un quartiere strategico della città, che rappresenta una delle prime porte di accesso: la Stazione di Pisa è la seconda stazione ferroviaria più importante della Toscana per traffico passeggeri, ogni anno vi transitano circa 20 milioni di viaggiatori tra turisti, lavoratori pendolari, utenti delle strutture sanitarie, studenti e ricercatori, partecipanti a eventi congressuali e cittadini pisani. Al tempo stesso il quartiere si caratterizza come un’area urbana centrale della città, densamente abitata, ricca di servizi, attività commerciali e caratterizzata negli ultimi decenni da una complessa trasformazione demografica e del tessuto commerciale, con conseguente sviluppo di evidenti criticità, soprattutto per i residenti, che hanno bisogno di essere affrontate con un approccio a 360°, che preveda azioni di riqualificazione urbana, misure speciali per la sicurezza, presidio costante dei servizi sociali, aumento dei servizi rivolti ai cittadini e una maggiore interazione tra Amministrazione e residenti per capire nel tempo come indirizzare meglio l’azione amministrativa. Per questo siamo qui oggi per ascoltare le vostre segnalazioni, istanze e proposte perché siamo convinti che chi abita il quartiere ogni giorno sappia meglio di tutti suggerire le azioni concrete per affrontare criticità e problemi: vogliamo fare insieme questo percorso che sta alla base del nostro mandato di amministratori protempore della città.”

Il sindaco è quindi partito elencando le azioni intraprese dall’Amministrazione nel quartiere Stazione:

1. Riqualificazioni

Piazza Stazione e viale Gramsci: tra il 2022 e il 2024 il Comune ha realizzato la riqualificazione di tutta l’area della Stazione. Dopo aver provveduto a inizio 2023 a risistemare la pavimentazione danneggiata dei loggiati di viale Gramsci, a giugno 2023 è stata inaugurata la grande piazza in uscita dallo scalo ferroviario e dedicata ad accogliere il grande flusso di passeggeri a piedi, ha visto la riqualificazione dell’area centrale con isole verdi e fontana restaurata, l’area ovest con la zona parcheggi e sosta per taxi, e l’area est con il capolinea degli autobus, a cui successivamente sono state aggiunte le pensiline;

a seguire a marzo 2024 la consegna del nuovo viale Gramsci, con la viabilità centrale e la realizzazione di due grandi marciapiedi laterali, che consentono ai pedoni di muoversi dalla Stazione lungo viale Gramsci attraverso un unico spazio pedonale. Nuove pavimentazioni, illuminazione, arredi urbani, grande utilizzo del verde pubblico con isole verdi, alberature integrate con il sistema di sedute. L’intera opera di riqualificazione è stata finanziata con i fondi del Bando Periferie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’importo di oltre 2 milioni e un costo totale di 2,6 milioni di euro (548mila di risorse aggiunte da parte del Comune).

Parco urbano Stampace: realizzato tra il 2022 e il 2023 la nuova area verde ha messo in collegamento l’area tra via Nino Bixio e la Sesta Porta un intervento di rigenerazione urbana che ha trasformato un ex deposito di autobus in un ampio spazio di aggregazione di 19.000 metri quadrati di verde con prato, 114 alberi, giochi per i bambini, panchine e circuiti pedonali. Un’opera realizzata con i fondi del Bando Periferie della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un importo complessivo di 1,3 milioni di euro. Inoltre la realizzazione del murale dell’artista brasiliano Kobra dedicato a Galileo Galilie i in via Pellico, proprio in uscita del Parco, nell’ambito del progetto artistico finanziato anche dal Comune di Pisa, ha contribuito alla riqualificazione dell’area.

2. Nuovi servizi

Spostamento degli uffici comunali al pubblico nella sede della Sesta Porta: nel corso del 2023 abbiamo realizzato l’operazione di trasferimento dei servizi di Anagrafe e Stato Civile da Palazzo Gambacorti alla Sesta Porta, dove si trovavano già Polizia Municipale, Sepi e Pisamo, oltre al terminal di Autolinee Toscane e adesso alla Parafarmacia di Farmacia Comunali, si inserisce in un quadro di riorganizzazione dei servizi, con l’obiettivo di far diventare la Sesta Porta la casa dei servizi comunali rivolti al cittadino.

Parcheggi: a luglio 2023 è stato inaugurato il parcheggio Metropark con 300 posti auto nell’area tra via Quarantola e via Cesare Battisti, a disposizione di tutto coloro i quali devono recarsi alla Stazione e alla Sesta Porta, con il servizio kiss&ride (fermata e discesa), che prevede una sosta gratuita fino a 30 minuti; è stato realizzato nel 2024 il nuovo parcheggio riservato alle auto dei residenti dell'area della Stazione, dopo la riduzione degli stalli in seguito al rifacimento della piazza, con 53 posti auto gratuiti.

3. Sicurezza

Dal punto di vista della sicurezza, come misure straordinarie, dopo l’emanazione delle ordinanze per il divieto di vendita degli alcolici, a partire da gennaio 2025 è stata istituita la zona rossa prevista dalla Direttiva del Ministro dell'Interno, una prima volta fino alla fine del mese di marzo, rinnovando il provvedimento una seconda volta dal mese di agosto fino al mese di ottobre 2025, su istanza dell’Amministrazione. La zona rossa identifica un'area urbana ritenuta ad alto rischio di illegalità diffusa, dove, in presenza di comportamenti aggressivi, minacciosi o molesti, è possibile vietare lo stazionamento e disporre l'allontanamento dei soggetti già segnalati all'autorità giudiziaria. Le strade incluse nel provvedimento sono state: piazza della Stazione, via Mascagni, via Puccini, viale Bonaini e viale Gramsci. Con questo strumento straordinario le forze dell'ordine hanno potuto effettuare controlli più attenti e puntuali. Accanto a questa misura è entrata in vigore anche l'ordinanza antivetro, per migliorare il decoro della zona. È stato un modo per rispondere agli appelli e alle richieste del tessuto sociale e commerciale della città

Nel 2024 è stato inoltre raddoppiato il contingente di militari del progetto Strade Sicure del Ministero della Difesa destinati al presidio di Pisa, di cui due postazioni fisse sono Stazione e piazza Vittorio Emanuele.

Come attività ordinaria, oltre ai quotidiani servizi di presenza e controllo in zona Stazione e piazza Vittorio Emanuele, nel 2025 sono stati 12 i reati commessi e denunciati dalla Polizia Municipale alla Procura (tra danneggiamenti, furti e resistenza a pubblico ufficiale); 165 le strutture ricettive (b&b, affittacamere...) controllate dalla Polizia Amministrativa che ha elevato 88 sanzioni, mentre nelle attività commerciali le sanzioni per irregolarità sono state 12.

4. Servizi Sociali

Binario 14

Riqualificazione locali palazzina di via Battisti per servizi sociali rivolti all’utenza debole. L’intervento di ristrutturazione della palazzina e di rifunzionalizzazione degli spazi è in corso e sarà ultimato entro ottobre 2026. Dopo l’acquisizione dei servizi sociali da parte del Comune di Pisa che subentra nella gestione dei servizi svolti dalla Società della Salute, il nuovo servizio di housing first per fornire prima accoglienza in casi di emergenza e una risposta immediata a situazioni più gravi di marginalità sociale, sarà attivato e svolto tramite l’affidamento ad associazioni del territorio che svolgono questi servizi.

Unità di strada

In zona Stazione è presente il servizio di Unità di Strada e il Presidio di piazza Vittorio Emanuele, entrambi svolti dalla cooperativa Arnera, che fornisce un primo aiuto alle persone presenti in strada, con la fornitura di coperte, pasti e bevande calde, kit per l’igiene personale, oltre che informazioni sui servizi offerti dal progetto Homeless e dal dormitorio di via Conte Fazio. Nel 2025 i rilevamenti dell’Unità di Strada sono stati 1.488 alla Stazione e 1.928 nel quartiere Sant’Antonio, mentre i rilevamenti del Presidio sono stati 5.008 alla Stazione e 2.392 in Sant’Antonio. Il Presidio di piazza Vittorio Emanuele è un servizio aggiuntivo all’Unità di Strada, voluto dal Comune (ass. Gambaccini) a partire dal 2020 per coprire l’asse pedonale del centro storico (Stazione- Bagni di Nerone) che è sempre stato finanziato esclusivamente dal Comune.

In conclusione, prima di passare la parola ai cittadini presenti, sono stati illustrati i prossimi progetti per il quartiere:

Stazioncina ex Cpt acquisita dalla Provincia

Sta finalmente andando in porto il progetto di acquisizione della vecchia stazione Cpt in via Silvio Pellico-piazza Sant’Antonio, all’uscita del Parco Stampace. Grazie all’operazione di permuta con la Provincia, finora era proprietaria dell’immobile, con alcuni terreni su cui sorge il complesso scolastico Marchesi, tra pochi giorni il Comune di Pisa diventerà proprietario dell’edificio che, dopo decenni in completo stato di abbandono e degrado, sarà riqualificato e diventerà un punto di interesse turistico-culturale, che ospiterà un centro di informazioni turistiche sugli eventi culturali e spazi per esposizioni artistiche, oltre che la sede per la parte della Pisamo che si occupa di gestire gli eventi in città.

Sarà quindi l’occasione per completare l’opera di riqualificazione di tutta l’area che era sede del parcheggio Cpt: la stazioncina affaccia infatti sul nuovo parco urbano del quartiere, sulla nuova piazzetta rigenerata e posta proprio accanto al murale di Kobra, in una posizione strategica, lungo la direttrice via Crispi-Ponte Solferino-Torre, ovvero il percorso seguito da molti turisti per raggiungere Piazza dei Miracoli dalla Stazione Centrale, intercettando quindi un flusso quotidiano di migliaia di persone, che troveranno in questo nuova struttura un punto di riferimento.

Eventi da realizzare sotto Loggiati davanti alle Poste

Per contribuire a riqualificare la zona di piazza Vittorio Emanuele e dei Loggiati davanti alle Poste saranno organizzati nei prossimi mesi eventi culturali con il coinvolgimento di associazioni.

Dopo l’intervento introduttivo del Sindaco l’assemblea è stata l’occasione per un confronto su molte questioni segnalate dai cittadini che la Giunta ha raccolto e si è fatto carico di affrontare, tra cui maggiori controlli della Polizia Municipale, necessità di una pulizia più frequente delle strade e delle aree intorno ai cassonetti, oltre a maggiori controlli sul conferimento dei rifiuti, valutazione sullo spostamento di strisce di attraversamento pedonale e fermate dell’autobus, maggiori attività e servizi per i residenti, esigenza di controllare e riqualificare l’offerta commerciale e molte altre segnalazioni e proposte che saranno vagliate dall’Amministrazione.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

