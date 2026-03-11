"Andate a giocare con le femmine", l'8 marzo frasi sessiste alle baby calciatrici

Cronaca Santa Maria a Monte
La denuncia dell'ASD Santa Maria a Monte verso i dirigenti del Casciana Terme; il presidente Giuntoli chiede scusa per quanti avvenuto

L'ASD Santa Maria a Monte ha denunciato sui suoi profili social quanto accaduto nella giornata di domenica scorsa durante la gara del campionato Esordienti maschile disputata dalla nostra squadra femminile contro il Casciana Terme. Fino alla Categoria Esordienti,  così come previsto dal regolamento della Figc, le squadre possano essere miste.

"Nel corso della partita - si legge nel post - dopo che alcuni nostri dirigenti avevano fatto notare il gioco particolarmente duro e i numerosi falli commessi in campo, da parte di alcuni dirigenti della squadra avversaria sono arrivati commenti gravemente offensivi nei confronti delle nostre atlete. In particolare, è stato detto alle nostre giocatrici di "cambiare sport" oppure di "andare a giocare con le femmine se con i maschi non riuscivano".

"Si tratta di frasi che non solo mancano di rispetto a giovani atlete che stanno praticando sport con impegno e passione, ma che rappresentano anche un messaggio discriminatorio. Ancora più grave è il fatto che tali parole siano state pronunciate proprio l'8 marzo, giornata in cui si celebra la Festa della Donna e si ribadisce l'importanza del del rispetto, delle pari opportunità e della valorizzazione dello sport femminile. L'ASD Santa Maria a Monte condanna con fermezza ogni forma di offesa, discriminazione atteggiamento sessista, soprattutto quando rivolto a bambine e ragazze che stanno crescendo attraverso i valori dello sport. Come società continueremo a fare il nostro lavoro con serietà e passione per garantire a tutte le bambine e le donne che desiderano giocare a calcio la possibilità di farlo sentendosi rispettate, anche se purtroppo in giro esiste ancora qualcuno che, con atteggiamenti e parole fuori dal tempo, vorrebbe impedirglielo".

A seguito dei fatti il presidente del Casciana terme Daniele Giuntoli ha preso le distanze da quanto accaduto.

