Beethoven e Brahms protagonisti alle 'Domeniche in Salotto' con il Duo Liebe

Prosegue la rassegna “Domeniche in salotto – Aperitivi in concerto”, organizzata dall’associazione culturale Il Contrappunto al Teatro Il Momento di Empoli, con un nuovo appuntamento dedicato alla grande musica da camera.

Domenica 15 marzo alle ore 16.30 salirà sul palco il Duo Liebe, formato da Iacopo Luciani al violoncello e Beatrice Muntoni al pianoforte, interpreti di un programma che attraversa due capolavori del repertorio romantico: la Sonata n. 3 in la maggiore op. 69 di Ludwig van Beethoven e la Sonata in mi minore op. 38 di Johannes Brahms.

Composta tra il 1807 e il 1808, la Sonata op. 69 segna un momento fondamentale nella produzione cameristica di Beethoven. In questa pagina il compositore raggiunge un equilibrio perfetto tra violoncello e pianoforte, trasformando il dialogo tra i due strumenti in un vero confronto espressivo. L’opera alterna momenti di grande lirismo e luminosità a passaggi più energici e ironici: dal tema cantabile dell’Allegro iniziale, allo Scherzo ricco di contrasti ritmici, fino al brillante Allegro vivace conclusivo.

Accanto a Beethoven sarà eseguita la Sonata op. 38 di Brahms, una delle più importanti pagine romantiche dedicate al violoncello. Profonda e intensa, l’opera unisce slancio melodico e rigore formale, esaltando il carattere dialogico tra i due strumenti e mettendo in luce tutta la ricchezza timbrica del violoncello.

Il Duo Liebe nasce nel 1992 dall’incontro sentimentale tra Iacopo Luciani e Beatrice Muntoni, entrambi formatisi al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze e perfezionatisi con importanti maestri della musica da camera (Dario De Rosa, Maurin Jones, Pier Narciso Masi).

Iacopo Luciani è primo violoncello dell’Orchestra da Camera Fiorentina e dell’orchestra Ferruccio Busoni. Collabora, inoltre, con istituzioni come Orchestra della Toscana, Camerata Strumentale di Prato e Maggio Musicale Fiorentino.

Beatrice Muntoni, pianista e docente di pianoforte alla Florence Bilingual School da oltre 20 anni, svolge anche un’intensa attività concertistica: ha collaborato con numerose associazioni musicali e istituzioni culturali (Lyceum di Firenze). È risultata vincitrice di numeri Concorsi Nazionali e Internazionali da camera e da solista.

Come da tradizione della rassegna, il concerto – della durata di circa un’ora e senza intervallo – sarà seguito da un aperitivo solidale a cura dell’associazione Noi da grandi, momento di incontro e convivialità che rappresenta uno degli elementi distintivi delle Domeniche in Salotto.

BIGLIETTI

Il costo del biglietto è 8 euro (intero) e 5 euro (ridotto) per over 65, under 18, soci Coop e persone con disabilità.

Il biglietto comprende concerto e aperitivo.

Teatro Il Momento

Via del Giglio 59 – Empoli

Domenica 15 marzo – ore 16.30

