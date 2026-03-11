Accordo Cgil-Cooplat per il reinserimento di vittime di sfruttamento lavorativo

CGIL Firenze e la cooperativa Cooplat hanno sottoscritto un accordo finalizzato ad attivare percorsi di reinserimento lavorativo per le vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, nell’ambito del progetto SOLEIL – Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Interregionale Legale.

L’intesa nasce dalla volontà condivisa di contrastare con maggiore efficacia le situazioni di illegalità e sfruttamento presenti nel mercato del lavoro, promuovendo al tempo stesso percorsi di integrazione socio-lavorativa e di qualificazione professionale per le persone coinvolte.

Il progetto SOLEIL, promosso in Toscana con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati e sostenuto dalla Regione Toscana e dal Ministero del Lavoro, ha l’obiettivo di supportare lavoratrici e lavoratori – spesso con background migratorio – che si trovano in condizioni di vulnerabilità o ricattabilità, offrendo strumenti concreti per uscire da situazioni di sfruttamento e accedere a un lavoro regolare.

Attraverso l’accordo, CGIL Firenze si impegna a segnalare alla cooperativa Cooplat le persone prese in carico dal progetto che presentano profili professionali compatibili con le esigenze aziendali. Cooplat, dal canto suo, valuterà la possibilità di inserire tali profili nel proprio organico, favorendo percorsi di ricollocazione lavorativa regolare.

L’intesa prevede inoltre percorsi di formazione linguistica e professionale, moduli sulla salute e sicurezza sul lavoro e azioni di accompagnamento all’occupazione, con l’obiettivo di rafforzare le competenze delle persone coinvolte e favorire un inserimento lavorativo stabile.

Le parti hanno inoltre previsto un monitoraggio periodico dei fabbisogni professionali e dei percorsi di inserimento attivati, così da garantire l’efficacia dell’intervento e intervenire tempestivamente in caso di criticità.

“Contrastare lo sfruttamento lavorativo significa anche costruire alternative concrete per chi ne è vittima - sottolinea Bernardo Marasco, segretario generale CGIL Firenze - Questo accordo rappresenta un passo importante per trasformare la tutela dei diritti in opportunità reali di lavoro dignitoso”.

Ivan Ferrucci, presidente di Cooplat, dichiara: “condividiamo le finalità del progetto, per il lavoratore è importante per l’affermazione dei suoi diritti e per l’integrazione nella società”.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa