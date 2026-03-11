'Conosci la stazione?': Visita guidata per scoprire storie e luoghi nascosti del quartiere empolese

Alla scoperta di storie nascoste e monumenti dimenticati con Samuela Marconcini. Appuntamento a sabato 14 alle ore 16

Sabato 14 marzo alle ore 16 il quartiere della stazione di Empoli diventa protagonista della visita guidata “Conosci la stazione?”, un percorso alla scoperta di storie nascoste e monumenti dimenticati condotto dalla guida turistica e storica Samuela Marconcini. L’iniziativa invita a guardare con occhi nuovi uno dei luoghi più attraversati della città, spesso vissuto solo come spazio di passaggio, ma ricco di memorie, trasformazioni urbane e racconti che parlano della storia sociale e culturale di Empoli.
Attraverso aneddoti, curiosità e testimonianze del passato, la visita accompagnerà le persone partecipanti in un itinerario tra strade, edifici e luoghi simbolici del quartiere della Stazione, offrendo l’occasione di riscoprire spazi quotidiani sotto una nuova luce.
La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria scrivendo a info@cantorovesciato.it.

La visita guidata si inserisce nel programma di Coincidenze Culturali, il progetto promosso da Canto rovesciato APS, realizzato con il contributo della Fondazione Il Cuore si Scioglie e patrocinato dal Comune di Empoli, che mira a valorizzare il quartiere della stazione trasformandolo in uno spazio di incontro, partecipazione e innovazione sociale. Attraverso eventi, laboratori e momenti di scoperta del territorio, il progetto coinvolge persone con background differenti per promuovere la creatività e la conoscenza come strumenti capaci di creare connessioni tra comunità e culture diverse.

Partner del progetto sono COeSO EmpoliDopolavoro Ferroviario di EmpoliAssociazione Prima MateriaAssociazione Tra i Binari e Orme Radio, con la collaborazione del Progetto SAI Empolese Valdelsa ed Empoli per la pace. Un’occasione per rallentare il passo e riscoprire il quartiere della stazione come luogo di memoria, incontro e nuove prospettive sulla città.

Fonte: Canto Rovesciato APS

